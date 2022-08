Unter den Augen von ÖFB-Boss Rangnick hat Aufsteiger Austria Lustenau „seinen Herrn“ gefunden – Bundesliga & mehr Aktuelles hier & mehr Aktuelles hier

Das beste (Tabellen-)Spiel in Runde 6 der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem Tabellen-3. SC Austria Lustenau und dem Tabellenzweiten FC Red Bull Salzburg im Reichshofstadion. Die Gäste wurden auf die Siegesserie der Mader-Elf aufmerksam gemacht und nahmen das Spiel von Anfang an ernst. Unter den Augen von ÖFB-Teamchef und Ex-Salzburger Ralf Rangnick trafen die Roten Bullen in der ersten Viertelstunde vor und nach der Pause gleich zweimal zur komfortablen 4:0-Führung. Der Neuling, der mit einem Paukenschlag in diese Saison gestartet ist, hat heute bei Red Bull Salzburg seinen Meister gefunden und ging erstmals mit leeren Händen nach Hause. Am Ende 0:6!

Cheftrainer Markus Mader nahm nach dem 2:1-Derbysieg beim SCR Altach bei den Gastgebern taktische und drei personelle Veränderungen vor: Adriel trat als zentraler Abwehrspieler an, FCA-Spieler Anthony Schmid spielte als zentraler Offensivspieler. Anstelle von Fabian Gmeiner und Cem Türkmen, zunächst auf der Bank sitzend. Und im Angriffsduo wurde Fridrikas neben dem unverzichtbaren Bryan Teixeira (bereits 6 Punkte!) Michael Cheukoua vorgezogen. Und diesmal der Neuzugang in einer ungewöhnlichen 4-4-2-Formation, mit der Raute im Mittelfeld – dem „Spiegel“ von Salzburg.

Gäste mit zwei Neuzugängen in der „Startelf“: Statt Strahinja Pavlović und Benjamin Šeško kamen Stammkapitän Andreas Ulmer und Stürmer Noah Okafor. Der Spielplan blieb unverändert – das Pressing für den Champions-League-Titelverteidiger ging von Beginn an weiter. Unter den Augen von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, ein ehemaliger Erfolg als „Architekt“ beim FC Red Bull Salzburg, der Start „Meister like“.

Doppelschlag zur 2:0-Führung für RB Salzburg

Erste Torchance = 1:0 für die Jaissle-Elf nach 15 Minuten. Der Argentinier Capaldo fiel im Lustenauer Strafraum, sein südamerikanischer Landsmann – der Brasilianer Fernando – verwandelte den fälligen Elfmeter flach und sicher ins rechte Eck des Schützen, Torwart Schierl entschied für den anderen. Bereits das vierte Saisontor für Fernando.

Und so kam es dann… die Roten Bullen… wollten gleich nachlegen und das gelang ihnen auch: Maurits Kjaergaard schoss aus der Distanz flach und setzte sich nach einer verfehlten Vorarlberger Abwehr an den langen Pfosten (21.). Zu allem Überfluss sahen die zwei Gegentore in wenigen Minuten auch den heute hinten spielenden Anderson als Rechtsverteidiger leider verletzt vorzeitig aus (26.).

Fridrikas & Guenouche „schnaubten“ an der Verbindungstür

Kurz zuvor hatte Lukas Fridrikas gegen die Roten Bullen die erste Torchance des Underdogs, sein Volleyschuss verfehlte das Tor aber knapp (25.). Einmal mehr bewiesen Maders Manne Moral und Mentalität, der aufgefahrene Linksverteidiger Guenouche verfehlte das Tor nur knapp – Flachschuss ins Winkeleck (36.). So blieb es zur Pause beim 2:0 zugunsten von Kapitän Andreas Ulmer und Co.!

Doppelpack nach der Pause

Nach dem Wechsel machten Jaissles Schützlinge dann „den Sack zu“ – erneut mit einem Doppelschlag in der ersten Viertelstunde. Erst mit Geschick und dann mit (Ball-)Glück. Als Salzburg das dritte Tor erzielte, startete Solet in die Offensive und bediente Fernando auf der linken Seite. Der Zuckerhut-Kugelkünstler tänzelte und kreuzte Capaldos Kopf am Elfmeterpunkt präzise. Der Argentinier köpfte den Ball halb rechts ins Tor (50.).

Und dann erhöhten die Roten Bullen mit freundlicher Hilfe von Maak & Schierl auf 4:0. Der Chef der österreichischen Abwehr und sein Torhüter mit Missverständnissen im Strafraum: Nutznießer Noah Okafor, der das Gastgeschenk annahm und mühelos traf (60.).

Für den Ländle-Klub ging es nur um „Schadensbegrenzung“, denn nach dem auferlegten Tor ließen die Salzburger die „Kür“ folgen und der Ball kreiste. Und: Der amtierende Doppelmeister hatte zwischenzeitlich Gefallen am Doppelpack gefunden. Aller guten Dinge sind drei: Der eingewechselte Junior Adamu (78.) und Dijon Kameri (82.) machten mit seinem ersten Bundesligator in der Schlussviertelstunde in vier Minuten ein halbes Dutzend voll für die rücksichtslosen Gäste.

10 Tage vor dem Start der Champions-League-Gruppenphase beim Heimspiel des italienischen Meisters AC Mailand zeigte sich Salzburg heute nicht nur in Torjägerlaune… sondern lieferte auch eine Machtdemonstration inklusive Statement gegenüber der ADMIRAL-Bundesliga ab Mannschaft.

6. Runde ADMIRAL Bundesliga

SC Austria Lustenau – FC Red Bull Salzburg 0:6 (0:2)

Samstag, 27. August 2022, 17 Uhr, Reichshofstadion Lustenau, Zuschauer: 8.500, Schiedsrichter: Stefan Ebner/OÖ

SC Austria Lustenau (4-4-2): Schierl – Anderson (26. Gmeiner), Maak (K), Hugonet, Guenouche (67. T. Berger) – Surdanovic, Adriel (58. Türkmen), A. Schmid (58. Rhein), Grabher – Teixeira, Fridrikas (58. Cheukoua). Coach: Markus Mäder.

FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Köhn – Dedic, Solet (68. Bernardo), Wöber, Ulmer (K) – Capaldo (68. Kameri), N. Seiwald (68. Diarra), Sucic, Kjaergaard – Okafor (68. Junior Adamu), Fernando (58. Sesko). Coach: Matthäus Jaissle.

Reihenfolge der Ziele: 0:1 (15., Foulelfmeter) Fernando, 0:2 (21.) Kjaergaard, 0:3 (50.) Capaldo, 0:4 (60.) Okafor, 0:5 (80.) Junior Adamu, 0:6 (82.)​ Kamera .

Gelbe Karten: P. Grabher (90+1, Foulspiel) / Solet (35., Foulspiel)

Bildrechte: FC Red Bull Salzburg via Getty