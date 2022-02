Tausende demonstrieren in einer Stadt nahe der russischen Grenze: „Charkiw ist die Ukraine“.

Die Menschen nehmen am Einheitsmarsch Teil, einer Prozession, um den patriotischen Geist der Anwohner inmitten wachsender Spannungen mit Russland in Charkiw, Ukraine, am 5. Februar 2022 zu demonstrieren. Auf einem Plakat steht: „Charkiw ist die Ukraine“. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Weiterlesen