Chrome ändert sein Logo zum ersten Mal seit acht Jahren

Chrome ändert sein Logo zum ersten Mal seit 2014, und wenn Sie wirklich genau die Augen zusammenkneifen, können Sie vielleicht sehen, was anders ist. Elvin Hu, Designer von Google Chrome, bietet in einem Twitter-Thread einen ersten Blick auf die Neugestaltung des Logos, zusammen mit einigen Überlegungen zu den immer noch subtilen Änderungen.

Einige von Ihnen haben heute vielleicht ein neues Symbol im Canary-Update von Chrome bemerkt. Ja! Zum ersten Mal seit 8 Jahren aktualisieren wir die Chrome-Markensymbole. Die neuen Symbole werden bald auf Ihren Geräten erscheinen. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1 — Elvin (@elvin_not_11) 4. Februar 2022

Anstatt Schatten an den Rändern zwischen den einzelnen Farben einzufügen, sie im Wesentlichen vom Bildschirm zu „heben“, sind Rot, Gelb und Grün einfach flach. Und obwohl von Hu nicht erwähnt, scheint der blaue Kreis in der Mitte größer zu sein und schaut noch mehr in deine Seele, aber vielleicht ist das nur meine Einbildung.

Die Farben im Logo sehen lebendiger aus (wahrscheinlich, weil das Designteam die Schatten entfernt hat), aber es gibt eine weitere Änderung, die mir nie aufgefallen wäre, wenn ich Hus Twitter-Thread nicht gelesen hätte. Anscheinend hat Googles Designteam herausgefunden, dass „das Nebeneinanderlegen bestimmter Grün- und Rottöne eine unangenehme Farbstimmung erzeugt“. Um dies zu beheben und das Symbol „zugänglicher“ zu machen, entschieden sie sich, sehr subtile Farbverläufe zu verwenden – die das menschliche Auge sicher nicht einmal sehen kann -, um Farbvibrationen zu vermeiden.

Das Chrome-Hauptlogo sieht nicht auf allen Systemen gleich aus

Das Hauptlogo von Chrome (dasjenige, auf das Sie von Ihrem Dock/Ihrer Taskleiste aus klicken, um auf das Internet zuzugreifen) sieht auch nicht auf allen Systemen gleich aus. Auf ChromeOS ist das Logo bunter, um die anderen Systemsymbole zu ergänzen, während auf macOS das Logo einen kleinen Schatten hat, was den Eindruck erweckt, dass es aus dem Dock „herausspringt“. In der Zwischenzeit hat die Windows 10- und 11-Version einen dramatischeren Farbverlauf, sodass sie sich dem Stil anderer Windows-Symbole anpasst. Hu sagt, dass Sie das neue Symbol jetzt sehen werden, wenn Sie Chrome Canary (die Entwicklerversion von Chrome) verwenden, aber es wird in den nächsten Monaten für alle eingeführt.

Es gibt auch neue Symbole für die Beta- und Entwicklerversionen des Chrome-Logos, wobei die dramatischste Änderung ein Symbol im Flugzeugstil für die Beta-App auf iOS ist. Hu merkt auch an, dass das Designteam mit einer weißen Linie experimentiert hat, die als Grenze zwischen den einzelnen Farben fungiert, aber festgestellt hat, dass dies das Gesamtsymbol kleiner macht, was es möglicherweise schwieriger macht, es unter anderen Google-Apps zu erkennen.

Von 2008 bis heute wurde das Chrome-Logo schrittweise einfacher. Was als glänzendes dreidimensionales Emblem begann, wurde zu einem 2D-Symbol der Moderne zermalmt. Vielleicht werde ich eines Tages meinen Wunsch erfüllen und das fast greifbare Chrome 2008-Logo wieder auf meinem Desktop sehen. Aber nicht heute.