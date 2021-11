Taurides du Sud 2021: Meteoritenschauer erreichen am Donnerstagabend ihren Höhepunkt

Der Meteoritenschauer erreicht seinen Höhepunkt zwischen den letzten Stunden des 4. November und der Morgendämmerung am 5. November. laut EarthSky . Der genaue Höhepunkt des Schauers ist 1 Uhr ET oder 5 Uhr GMT. EarthSky sagte

Die Zuschauer müssen sich keine Sorgen machen, dass Mondlicht ihre Sicht behindert, da am Donnerstagabend Neumond ist, so die Almanach des alten Bauern

Während des Mondzyklus beleuchtet die Sonne einen Teil des Mondes. Bei Neumond ist die Hälfte, auf der die Sonne scheint, der Erde zugewandt, was bedeutet, dass der Himmel dunkler als gewöhnlich ist. laut NASA

Erde Himmel teilte einige Tipps, wie man Meteorschauer sieht.

Um die besten Sichtbedingungen zu erhalten, gehen Sie in einen Bereich mit wenig oder keinem künstlichen Licht, in dem ein Großteil des Himmels sichtbar ist. Geduld ist der Schlüssel, wenn es darum geht, Meteoritenschauer zu entdecken. Schnappen Sie sich also einen Stuhl und eine Decke und machen Sie es sich bequem.

Laut gibt es mehr Meteoritenschauer, als Sie im Rest des Jahres 2021 einfangen können EarthSky 2021 Meteorschauer-Leitfaden

11.-12. November: Taurides du Nord

17. November: Leoniden

13.-14. Dezember: Zwillinge

22. Dezember: Ursides

Sonnen- und Mondfinsternisse

In diesem Jahr wird es laut eine weitere Sonnenfinsternis und eine weitere Mondfinsternis geben Der Almanach des alten Bauern

Eine partielle Mondfinsternis wird am 19. November auftreten und Himmelsbeobachter in Nordamerika und Hawaii können sie zwischen 1 Uhr ET und 7:06 Uhr ET sehen.

Der letzte Monat des Jahres beginnt mit einer totalen Sonnenfinsternis am 4. Dezember. Es wird in Nordamerika nicht sichtbar sein, aber auf den Falklandinseln, der Südspitze Afrikas, der Antarktis und im Südosten Australiens wird es in der Lage sein, es zu entdecken.

Sichtbare Planeten

Himmelsbeobachter werden im Jahr 2021 an bestimmten Morgen und Abenden mehrere Möglichkeiten haben, die Planeten in unserem Himmel zu entdecken, so die Planetarischer Führer zum Bauernalmanach

Die meisten von ihnen sind mit bloßem Auge zu sehen, mit Ausnahme des weit entfernten Neptun, aber ein Fernglas oder ein Teleskop bieten die beste Sicht.

Merkur wird vom 29. November bis 31. Dezember am Nachthimmel leuchten.

Die Venus, unser nächster Nachbar im Sonnensystem, wird am Abend bis zum 31. Dezember in der Abenddämmerung am westlichen Himmel erscheinen. Es ist nach dem Mond das zweithellste Objekt an unserem Himmel.

Vom 24. November bis 31. Dezember wird der Mars am Morgenhimmel rötlich erscheinen.

Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, ist – wenn sichtbar – das dritthellste Objekt an unserem Himmel. Suchen Sie abends bis zum 31. Dezember danach.

Die Ringe des Saturn sind nur durch ein Teleskop sichtbar, der Planet selbst ist jedoch bis zum 31. Dezember abends noch mit bloßem Auge zu sehen.

Ein Fernglas oder ein Teleskop helfen Ihnen dabei, das grünliche Leuchten des Uranus am Abend des 4. Novembers bis zum 31. Dezember zu erkennen. Sie wird bis zum 31. Dezember maximal sein.

Und unser am weitesten entfernter Nachbar im Sonnensystem, Neptun, wird bis zum 31. Dezember abends durch ein Teleskop sichtbar sein. Sie ist bis zum 8. November maximal.