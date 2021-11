Dominic Thiem räumt nach dem Rücktritt von Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic “Gefahr” für Tennis ein und bietet Lösung

Wird Tennis nach dem Rücktritt von Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic zunehmen oder abnehmen? Tatsächlich ist es die älteste und am meisten diskutierte Frage im Tennis. Und obwohl er alle möglichen Reaktionen hatte, sind die Neugier und die Besorgnis bei den Fans immer noch tief. Doch der Österreicher Dominic Thiem, der einst als Spieler für die Rolle der Großen Drei galt, hat sich nun die große Frage gestellt.

Noch wichtiger ist, dass der US-Open-Champion von 2020 die Rollen von Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und ihm selbst und h nach dem Abgang der großen Drei enthüllte. Thiem erklärte auch die Bedeutung und Aura, die Federer, Nadal und Djokovic im Tennis geschaffen haben.

„Das Einzigartige an ihnen, insbesondere den dreien, ist, dass sie bereits eine solche Ära der Legenden pulverisieren. Man muss sie nicht nur spielerisch besiegen, sondern auch ihren legendären Status besiegen.“ Thiem Erzählen Real Madrids Mittelfeldspieler Toni Kroos in seinem Podcast.

Dominic Thiem über die Rolle der Tennisspieler nach dem Rücktritt von Federer, Nadal und Djokovic

Bemerkenswert ist, dass die Ära der großen Drei den Sport fast zwei Jahrzehnte lang dominierte. Darüber hinaus haben Federer, Nadal und Djokovic zusammen 60 Grand-Slam-Titel aus den letzten 75 Majors gewonnen. Daher räumte Thiem ein, dass die Bedenken berechtigt sind; es lieferte jedoch auch die Lösung.

“Die Gefahr ist ein bisschen da” Thiem hervorgehoben. “Mindestens die Hälfte der Tennisfans sind Fans von Federer, Nadal und Djokovic.”

Novak Djokovic aus Serbien, Rafael Nadal aus Spanien und Roger Federer aus der Schweiz warten darauf, während der ATP Heritage Celebration im Waldorf = Astoria in New York City die Bühne zu betreten. (Foto von Matthew Stockman / Getty Images)

Die Idee des Österreichers ist es daher, die Herzen der Tennisfans zu erobern. Nicht um ihre aufzubauen, sondern um auf den Grundlagen fortzufahren, die Fed, Rafa und Nole geschaffen haben.

„Das ist jetzt genau unsere Aufgabe“ Thiem fuhr fort. „Wir spielen so gut und treten so gut in ihre Fußstapfen, dass die Leute, die jetzt Tennis spielen, hauptsächlich wegen der Drei – dem Sport folgen, ihn respektieren und wir sozusagen ihre Fans an uns binden. “

Abschließend sagte Thiem, dass Medvedev, Zverev und Tsitsipas bereits auf diesem Weg sind. Er lobte auch die aufstrebende Generation von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz.

Wann kehrt Thiem zur Tennistour zurück?

Glücklicherweise begann Thiem sein Tennistraining, nachdem er sich fünf Monate lang von seiner Handgelenksverletzung erholt hatte. Außerdem kündigte er an, seine Saison 2022 in Abu Dhabi zu beginnen und sich auf die Australian Open vorzubereiten.

Tennis – Australian Open – Melbourne Park, Melbourne, Australien, 8. Februar 2021 Der Österreicher Dominic Thiem feiert seinen Sieg über den Kasachen Mikhail Kukushkin REUTERS / Kelly Defina

In den kommenden Jahren könnte die Antwort auf die große Frage wolkenlos werden. Mal sehen, ob sich Tennisspieler bis jetzt in die Herzen der Fans schnitzen können.

Sind Sie nach den drei großen Starts zuversichtlich in die Zukunft des Tennis?

