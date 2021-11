Österreichs neuer Staatschef im Parlament unter Beschuss, als Kurz-Marionette verspottet

WIEN, 12.10. (Reuters) – Oppositionsparteien haben am Dienstag Österreichs neuen Bundeskanzler Alexander Schallenberg wegen seiner Verbindungen zu seinem wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetretenen Vorgänger Sebastian Kurz attackiert, während Aktivisten außerhalb des Parlaments ihn als Kurz-Marionette auslachten.

Kurz, 35, trat auf Druck seiner Junior-Koalition, der Grünen, als Kanzler zurück, nachdem die Staatsanwaltschaft gegen ihn und neun weitere, darunter enge Mitarbeiter, wegen des Verdachts der Bestechung, Korruption und Untreue ermittelt hatte. Er bestreitet jegliches Fehlverhalten. Weiterlesen

Kurz bleibt Vorsitzender seiner konservativen ÖVP und ist nun auch deren wichtigster Gesetzgeber im Parlament. Schallenberg, 52, ein Karrierediplomat und relativ neu in der Politik, sagte, er werde eng mit seinem Vorgänger zusammenarbeiten, und Oppositionsparteien sagen, er werde nur die Befehle von Kurz ausführen. Weiterlesen

“Wer blindlings folgt, kann nicht führen”, sagte die SPD-Chefin Pamela Rendi-Wagner in einer außerordentlichen Sitzung des Bundestags als Reaktion auf die Anklageschrift gegen Kurz.

Außerhalb des Parlaments hat die Sozialistische Jugend in der Nähe der SPÖ eine Installation mit Schallenberg als Marionette aufgebaut, bei der Kurz die Fäden zieht.

Oppositionsparteien werfen Kurz vor, Vorsitzender eines Netzwerks zu sein, das gegen die Regeln verstoßen hat, von der Parteienfinanzierung bis zur Ernennung zu Staatsämtern.

“Sie (Kurz) haben sich eine Partei gekauft und einen Putsch innerhalb der Partei durchgeführt … Nur die Macht zählte”, sagte die liberale Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger im Bundestag.

UNSICHERHEIT

Es ist unklar, ob die derzeitige Tory-Koalition mit den Grünen bis zu den nächsten Wahlen, die für 2024 angesetzt sind, bestehen kann oder ob die derzeitige Zusammensetzung mit Kurz als Fraktionsvorsitzender der Tory beibehalten werden kann.

Die Grünen, die Kurz am Samstag zum Rücktritt gedrängt hatten, hatten sich für mehr Transparenz in der Politik eingesetzt. Sie hoffen, dass die Koalition in „ruhigere Gewässer“ zurückkehren kann.

Anti-Korruptions-Staatsanwälte sagen, sie verdächtigen Tory-Beamte damals im Finanzministerium, mit öffentlichen Mitteln manipulierte Umfragen und Kurz-freundliche Berichterstattung in einer Zeitung ab 2016 zu bezahlen, als er versuchte, Parteichef zu werden. Er war erfolgreich und gewann eine Wahl im Jahr 2017 mit dem Versprechen, eine harte Linie bei der Einwanderung zu verfolgen.

Kurz, gegen den auch wegen Meineids gesondert ermittelt wird, behauptet, alle Vorwürfe gegen ihn seien falsch. An der Debatte am Dienstag nahm er nicht teil.

Redaktion von Gareth Jones

Unsere Standards: Trust-Prinzipien von Thomson Reuters.