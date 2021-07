Taucher suchen nach 14 Menschen in einem überfluteten Tunnel in China

PEKING (AP) – Taucher wurden entsandt, um nach 14 vermissten Arbeitern zu suchen, seit Wasser vor drei Tagen einen im Bau befindlichen Tunnel in Südchina überflutet hat, teilten die Behörden am Sonntag mit.

Zhang Yisheng, der Vizebürgermeister der Stadt Zhuhai, sagte auf einer Pressekonferenz, dass der Wasserspiegel im Tunnel um 11,3 Meter (37 Fuß) gesunken sei, teilte der Kanal des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders CCTV mit. Auch Unterwasserroboter, unbemannte Schiffe und Sonardetektoren würden eingesetzt, sagte Zhang.

Suchteams bewegen sich langsam durch den Tunnel, während das Wasser abgepumpt wird. Am Sonntagmorgen hatten sie etwa 600 Meter (650 Yards) in den Tunnel hineingelangt, etwas mehr als die Hälfte der 1,1 Kilometer (1.200 Yards) Entfernung zu der Stelle, an der die Arbeiter eingeschlossen waren. So lang ist der bisher ausgehobene 1,8 Kilometer lange Autobahntunnel.

Ihr Vorankommen wurde durch Kohlenmonoxiddämpfe der im Tunnel eingesetzten Maschinen verlangsamt, obwohl die Menge des potenziell tödlichen Gases durch eine verbesserte Belüftung gesenkt wurde.

Die Überschwemmung ereignete sich am Donnerstag gegen 3.30 Uhr. Ein ungewöhnliches Geräusch war zu hören und Materialstücke begannen von einer Seite des zweiröhrigen Tunnels zu fallen. Eine Evakuierung wurde angeordnet. Wasser strömte herein und floss durch eine Verbindung in die andere Röhre des Tunnels, wobei 14 Arbeiter auf dieser Seite eingeschlossen waren.

Der Tunnel liegt unter einem Stausee, die Unfallursache wird jedoch noch untersucht.

Im März starben zwei Arbeiter in einem anderen Teil des Tunnels, als eine Schutzwand einstürzte und sie von herabfallenden Steinen getroffen wurden, wie aus einer Mitteilung der Zhuhai Emergency Management Department hervorgeht.

Zhuhai ist eine Küstenstadt in der Provinz Guangdong und in der Nähe von Macau an der Mündung des Perlflussdeltas. Es war eine der ersten Sonderwirtschaftszonen Chinas, als die regierende Kommunistische Partei vor etwa 40 Jahren mit der Öffnung der Wirtschaft des Landes begann.