Überschwemmungen in Deutschland und Belgien: Große Bergungsaktion im Gange, da die Zahl der Todesopfer mindestens 170 erreicht | Weltnachrichten

Retter und Freiwillige graben sich in Teilen Westeuropas durch den Schlamm, wo die Zahl der Todesopfer bei Sturzfluten mittlerweile über 170 liegt – und die stürmischen Fluten erreichen Österreich.

Das Hochwasser geht zurück in Deutschland, Belgien und den Niederlanden, wo viele mit zerstörten Häusern zurückgelassen wurden, Hunderte wurden evakuiert und die Behörden sorgen sich weiterhin um den Zustand eines großen Damms.

In vielen Bereichen rückt die Verteilung von Geldspenden in den Fokus, um dringend benötigte Waren zu kaufen, Obdachlosen Unterkünfte und Entschädigungen zu bieten und weiterhin nach Überlebenden zu suchen.

Es wird jedoch erwartet, dass mehr Leichen gefunden werden, wenn das Wasser sinkt und das Ausmaß der Verwüstung offenbart.

In Deutschland – wo mindestens 143 Menschen getötet wurden – sind die Behörden bereit, umfassende Hilfe zu leisten, und die Kanzlerin Angela Merkel muss heute einige der am schlimmsten betroffenen Gebiete besuchen.

Ein teilweise eingestürztes Haus am Ufer der Ahr in Altenahr. Foto: AP



Ein Mann trägt Schutt entlang der Erft in Bad Münstereifel. Foto: AP



Sintflutartige Regentage Flüsse, die überlaufen geblieben sind, wodurch das Wasser in den Straßen ansteigt – Autos angehoben, Stromleitungen zerrissen und Häuser einstürzten.

“Viele Menschen haben alles verloren, was sie ihr Leben lang gebaut hatten – ihren Besitz, ihr Haus, das Dach über dem Kopf”, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Samstag in der Stadt Erftstadt.

„Die Höhe des zu ersetzenden Schadens kann möglicherweise nur innerhalb weniger Wochen ermittelt werden.

“Viele Menschen hier in diesen Gebieten haben nur ihre Hoffnung, und wir dürfen diese Hoffnung nicht enttäuschen.”

BelgienNach Angaben des nationalen Krisenzentrums sind dort mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen, während Bahnlinien und Straßen im Osten des Landes weiterhin blockiert sind.

Frank-Walter Steinmeier und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet trafen Retter in Erftstadt



Die Aufräumarbeiten beginnen, wenn das Hochwasser zurückgeht



Teile des Südens Niederlande waren auch betroffen, da sintflutartige Regenfälle über Nacht Österreich erreichten und in der Stadt Hallein nahe der deutschen Grenze Überschwemmungen verursachten.

Sebastian Kurz, ÖsterreichDer Kanzler von Alabama twitterte, dass Regen und Stürme in mehreren Teilen des Landes schwere Schäden anrichteten.

„Vielen Dank an alle Ersthelfer und Freiwilligen, die sich so viel Mühe geben, zu helfen! Wir werden die betroffenen Menschen nicht allein lassen und den Wiederaufbau unterstützen“, sagte er.

In Deutschland und Belgien wird weiterhin befürchtet, dass es immer mehr Tote gibt, aber die Zahl der Vermissten geht stetig zurück.

Hunderte Menschen wurden nach den Überschwemmungen als vermisst gemeldet.

Es wird jetzt angenommen, dass dies hauptsächlich auf Faktoren wie Verwirrung, Mehrfachmeldungen, verlorene oder entladene Mobiltelefone sowie Strom- und Netzwerkausfälle zurückzuführen ist.

Einige Menschen werden jedoch immer noch vermisst und 103 wurden am Samstag in Belgien noch als “vermisst oder nicht erreichbar” aufgeführt.

In Erftstadt südlich von Köln, einer der am stärksten betroffenen Städte, setzt die Bundeswehr gepanzerte Fahrzeuge ein, um beschädigte Autos und Lastwagen aufzuräumen.

Die Stadt Erftstadt von oben nach dem Auftreten einer riesigen Kluft



Luftbild zeigt Verwüstung durch Erdrutsch



Am Freitag gab es dramatische Aufnahmen von dort, als ein Erdrutsch den Boden in einer Nachbarschaft zum Einsturz brachte, Häuser zerstörte und eine riesige Doline hinterließ.

Die Bewohner wurden abtransportiert – viele blieben leer – und mussten sich für 200 € (£ 171) Handzettel anstellen, damit sie Grundversorgung kaufen konnten.

Trotz des zurückweichenden Wassers besteht für einige Gebiete immer noch eine ernsthafte Gefahr.

Der Staudamm Steinbachtal in Westdeutschland war am Samstag noch bruchgefährdet und rund 4.500 Menschen wurden in der Nähe evakuiert.

Die Polizei warnte auch die Bewohner des Ahrweiler-Gebiets, sich vor heruntergekommenen Stromleitungen zu hüten, und forderte Besucher auf, sich fernzuhalten, da Touristen die Straßen blockiert haben.

NRW-Staatsminister Armin Laschet sagte: „Hunderte Menschen sind bereit, alles fallen zu lassen und uns vor Ort zu helfen, deshalb möchte ich mich bei all diesen Freiwilligen bedanken.

“Deutschland wird in den nächsten Tagen alles tun, um die notwendigen Mittel zu organisieren.”

Fluthilfe kommt für deutsche Opfer



Meteorologen sagten, dass einige Gebiete in zwei Tagen vor den Überschwemmungen zwei Monate lang geregnet haben, wobei in Teilen Westdeutschlands innerhalb von 24 Stunden mehr als 150 Liter pro Quadratmeter gefallen sind.

Mehrere hohe Beamte in Deutschland Klimawandel für die Katastrophe verantwortlich gemacht.

„Klimawandel ist nicht mehr abstrakt. Wir erleben ihn hautnah und schmerzlich“, sagte Malu Dreyer, Landeshauptfrau des Landes Rheinland-Pfalz.

Sie sagte, es zeige die Notwendigkeit, Maßnahmen zu diesem Thema zu beschleunigen.