Taiwanesischer Präsident warnt China in Neujahrsansprache vor „militärischem Abenteuer“

TAIPEI, 1. Januar (Reuters) – Die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen hat am Samstag eine Neujahrsbotschaft an China geschickt: Ein militärischer Konflikt ist nicht die Lösung, aber Peking hat mit einer ernsten Warnung reagiert, dass dies, wenn Taiwan eine rote Linie überschreitet, dies tun würde zu einer „tiefen Katastrophe“ führen.

China beansprucht das demokratisch regierte Taiwan als sein eigenes Territorium und hat in den letzten zwei Jahren den militärischen und diplomatischen Druck erhöht, seinen Souveränitätsanspruch geltend zu machen.

„Wir müssen die Pekinger Behörden daran erinnern, die Situation nicht zu ignorieren und die interne Ausbreitung des ‚militärischen Abenteuers‘ zu verhindern“, sagte Tsai in seiner Neujahrsansprache am Samstag, die live auf Facebook übertragen wurde.

Registrieren Sie sich jetzt KOSTENLOS und unbegrenzten Zugang zu Reuters.com Registrieren

Taiwan behauptet, ein unabhängiges Land zu sein und hat sich wiederholt verpflichtet, seine Freiheit und Demokratie zu verteidigen.

Chinas Präsident Xi Jinping bemerkt in seiner Neujahrsansprache am Freitag, die vollständige Vereinigung „des Heimatlandes“ sei ein gemeinsamer Wunsch der Menschen auf beiden Seiten der Straße von Taiwan.

Nach Tsais Rede am Samstag sagte Zhu Fenglian, Sprecher des Taiwan Affairs Office in Peking: „Wir sind bereit, für die Aussicht auf eine friedliche Wiedervereinigung zu kämpfen.

„Aber wenn die separatistischen Kräfte der ‚Unabhängigkeit Taiwans‘ weiterhin provozieren und erzwingen oder sogar eine rote Linie überschreiten, müssen wir entschlossen handeln.“

Das Streben nach Unabhängigkeit werde Taiwan nur in einen „tiefen Abgrund“ stürzen und zu einer „tiefen Katastrophe“ führen, fügte Zhu hinzu.

Peking hat in den letzten Monaten wiederholt Luftmissionen über die Taiwanstraße geschickt. Taiwan hat angekündigt, den Drohungen nicht nachzugeben.

„Das Militär ist sicherlich keine Option zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten über die Taiwanstraße. Militärische Konflikte würden sich auf die wirtschaftliche Stabilität auswirken“, sagte Tsai.

Um die Spannungen in der Region abzubauen, müssten Taipeh und Peking „hart arbeiten, um den Lebensunterhalt der Menschen zu sichern und die Herzen der Menschen zu besänftigen“, um gemeinsam friedliche Lösungen für die Probleme zu finden, sagte sie.

Tsai sagte auch, dass Taiwan die Situation in Hongkong weiterhin überwachen werde, und fügte hinzu, dass die Einmischung in den letzten Wahl und das Verhaftungen In dieser Woche haben leitende Angestellte der pro-demokratischen Medien Stand News „die Menschen noch mehr besorgt über die Menschenrechte und die freie Meinungsäußerung in Hongkong gemacht“.

„Wir werden unsere Souveränität fest aufrechterhalten, die Werte von Freiheit und Demokratie verteidigen, territoriale Souveränität und nationale Sicherheit verteidigen und Frieden und Stabilität in der indopazifischen Region wahren“, sagte Tsai.

Registrieren Sie sich jetzt KOSTENLOS und unbegrenzten Zugang zu Reuters.com Registrieren

Berichterstattung von Sarah Wu; Zusätzliche Berichterstattung von Ben Blanchard und Ryan Woo in Beijing Redaktion von Kim Coghill und Frances Kerry

Unsere Standards: Trust-Prinzipien von Thomson Reuters.