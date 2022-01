Intel zwingt Motherboard-Hersteller, die AVX-512-Unterstützung auf allen Alder-Lake-Prozessoren durch das kommende BIOS zu deaktivieren

Während unserer Tests mit Intel Alder Lake Desktop-Prozessoren haben wir festgestellt, dass die Unterstützung für AVX-512 nicht geändert wurde und leicht aktiviert werden konnte, obwohl dieser Befehlssatz so konfiguriert war, dass er über ein zukünftiges BIOS deaktiviert wurde.

Intel Alder Lake Desktop-Prozessoren verlieren AVX-512-Anweisungen mit dem nächsten großen BIOS von Motherboard-Herstellern

Obwohl Intel Alder Lake-Prozessoren nicht offiziell für die Unterstützung von AVX-512-Anweisungen erklärt wurden, können sie aktiviert werden, indem die Effizienzkerne von „Gracemont“ deaktiviert und die Leistungskerne von „Golden Cove“ ausgeführt werden. Dies bietet eine etwas bessere Leistung und höhere Effizienz als die standardmäßigen AVX2-Anweisungen. Während elektronische Kerne bei einer Reihe von Arbeitslasten ihre eigenen Vorteile haben, scheinen AVX-512-Befehle auch effektiver zu sein.

Aber alles wird sich ändern, denn Igors Labor berichtet, dass Intel Motherboard-Hersteller gebeten hat, die Unterstützung für AVX-512 von Alder-Lake-Prozessoren durch ein bevorstehendes BIOS-Update zu entfernen. Es ist keine Überraschung, dass dieser Schritt nur wenige Tage bevor Intel plant, seine Nicht-K-Reihe Erlensee die nur einen Großteil der P-Core-Modelle umfassen wird (Core i5 und Core i3, nicht hybrid).

Leistung von Intel AVX-512 vs. AVX2 auf Alder-Lake-Prozessoren. (Bildnachweis: Igors Labor)

Diese Chips haben das Potenzial, ein heißer Gegenstand für Server und Workstations der Einstiegsklasse zu werden, bei denen ihre Qualität AVX-512 verwendet werden kann. Intel möchte nicht, dass dies geschieht, und deshalb tun sie ihr Bestes, um die Unterstützung von Befehlssätzen aus der Gleichung zu entfernen. Es gibt jedoch noch mehr, erklärt Igors Lab, dass die Standard-AVX2-Anweisungen auf allen Hybridchips eine sehr strenge Temperaturbegrenzungsfunktion haben, die in HWiNFO als „IA: Max Turbo Limit – Yes“ erkannt wird.

Intel Alder Lake AVX512 und AVX2 Unterstützung / Einschränkungen in HWiINFO (Bildnachweis: Igor’s Lab):





Thermisches Sperren führt zu begrenzten Taktgeschwindigkeiten und ein angegebener Grund ist, eine Verschlechterung der Elektronenwanderung innerhalb neuer Chips zu vermeiden. Nun gibt es einige Systeme, die aufgrund dieser Einschränkungen die maximalen 5,2 GHz Takte des Chips erreichen können, da viele PCs nicht über eine ausreichende Kühlung verfügen, um diese hohen Takte zu erreichen.

Glücklicherweise gibt es bereits Workarounds für diese beiden AVX-Hürden, die AVX2 einschränken und AVX-512 entfernen. Asus hat beispielsweise in seinen BIOS-Versionen für Mainboards der „Maximus"-Serie einen Fix implementiert, der das AVX2-Throttling deaktiviert. Wichtig ist hier nur, dass die Uhr bereits beim Booten im BIOS eingestellt sein sollte. Eine nachträgliche Änderung über eine im Betriebssystem eingebaute Software wird ansonsten wieder in Intels Capture-Net gefangen. über Igors Labor

Sie können jetzt Ihr vorhandenes BIOS und die AVX-512-Anweisungen behalten, aber der letzte Vorrat an Motherboards sollte vergriffen sein. Außerdem benötigen Sie definitiv ein besseres BIOS als das beim Start verfügbare, um eine gute Stabilität und DDR5-Kompatibilität Ihrer Alder-Lake-Prozessoren zu erreichen, aber das Upgrade würde bedeuten, dass Sie sich vom Befehlssatz verabschieden. Das ist also ein wirklich seltsamer Schachzug von Intel und wenn sie so wütend über diese Funktion bei Mainstream-Prozessoren sind, hätten sie sie gar nicht erst haben sollen.