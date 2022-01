Veranstaltungen folgen am 1. Januar

ORGANISATIONEN DREHEN FÜHRUNG

Der Neujahrstag markiert eine Reihe von zeremoniellen Übergängen an der Spitze mehrerer großer internationaler Organisationen.

Die Führung des UN-Sicherheitsrats wird für einen Monat vom EU-Skandinavischen Partner Norwegen übernommen, Deutschland übernimmt für 2022 die G7-Präsidentschaft. . Kambodscha übernimmt die Präsidentschaft des Verbands Südostasiatischer Nationen.

CASSIS ÜBERNIMMT SCHWEIZER PRÄSIDENTSCHAFT

Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis übernimmt die Präsidentschaft des Alpenlandes. Dies ist eine weitgehend symbolische Rolle, die die sieben Mitglieder des Bundeskabinetts spielen.

Cassis wurde Anfang Dezember vom Schweizer Parlament als Nachfolger von Wirtschaftsminister Guy Parmelin gewählt. Er wird weiterhin der oberste Diplomat des Landes sein.

ÖSTERREICH LEGALISIERT TODESHILFE

In Österreich tritt ein Gesetz zur Legalisierung der Sterbehilfe für Schwerkranke in Kraft. Es legt strenge Kriterien für die Sterbehilfe fest, nachdem Österreichs oberstes Gericht das Verbot zum 1. Januar aufgehoben hat.

Menschen über 18 Jahren, die an einer tödlichen Krankheit leiden, dürfen nach Rücksprache mit Ärzten ein tödliches Medikament in einer Apotheke kaufen, sofern ihre geistige Leistungsfähigkeit festgestellt wird.

SÜDAFRIKA VERANSTALTET DIE BEERDIGUNG VON DESMOND TUTU

In seiner ehemaligen Pfarrei in Kapstadt findet eine kleine Trauerfeier für Südafrikas legendären Anti-Apartheid-Erzbischof Desmond Tutu statt.

Der 90-jährige Friedensnobelpreisträger ist am vergangenen Wochenende in einem Pflegeheim gestorben. Sein Körper ruht wie in der Kathedrale Saint-Georges. Am Samstag wird er eingeäschert und die Asche beigesetzt.