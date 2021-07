Fußball: Zwei Kameruner erwerben Mehrheitsbeteiligungen am österreichischen Kufstein FC, um junge afrikanische Talente zu präsentieren

(Geschäft in Kamerun) – Ivo Chi, Geschäftsführer des kamerunischen Unternehmens Smart Sports Investment, und Wilfried de Happi, Fußballagent, haben kürzlich die Aktienmehrheit des in der österreichischen Regionalliga spielenden Fußballvereins Kufstein FC übernommen. Konkrete Einzelheiten der Transaktion wurden aufgrund der Vertraulichkeitsbestimmungen der Vereinbarung nicht bekannt gegeben.

Wilfried de Happi bestätigte jedoch auf Anfrage von Business in Kamerun die Vereinbarung. “Wir haben praktisch die Mehrheit an dem Verein übernommen. Unser Ziel ist es, ihn in den nächsten drei Jahren in die Bundesliga zu führen.“Die beiden jungen Kameruner wollen den Verein nicht nur von der dritten Liga des österreichischen Fußballs in die höchste Liga der Bundesliga katapultieren, sondern wollen auch junge Afrikaner im Allgemeinen und Kameruner im Besonderen fördern.”

Ein Weg, um kamerunische Spieler zu präsentieren

“Unser Ziel ist einfach: jungen Spielern Sichtbarkeit zu verschaffen. Wir haben mehrere junge Spieler, die keine Exposition haben. Wir haben jedoch festgestellt, dass mehrere Bundesliga-Klubs ihr Talent von Regionalliga-Klubs wie dem FC Kufstein beziehen.. Da sich der Kufstein FC zwischen München und Städten wie Salzburg in Österreich befindet, ist dies ein guter Weg, um afrikanischen Spielern zu helfen, bekannter zu werden. (…) In den letzten Jahren haben wir viele gute Spieler von regionalen Fußballmeisterschaften in Kamerun gesehen. Sie werden normalerweise nicht im Fernsehen gezeigt und nicht einmal eingerahmt. Wir dachten, es wäre klug, ihnen eine Plattform zu bieten, um ihre Talente zu präsentieren. Mit dem Kufstein FC haben wir eine Plattform, um genau das zu tun, was wir wollen. Mit dieser Transaktion können wir nun ein Programm zur Auswahl sehr junger kamerunischer Spieler umsetzen, die das reglementarische Transferalter noch nicht erreicht haben. Unser Ziel mit diesem Programm ist es, ihnen die Lebensbedingungen in Europa näher zu bringen. Der Punkt ist, wenn Sie zum ersten Mal im Ausland arbeiten, stoßen Sie auf kulturelle, sprachliche und ernährungsphysiologische Barrieren… Kurz gesagt, Anfänger brauchen Zeit, um sich an die Bedingungen anzupassen. Durch regelmäßiges Entsenden von Spielern im Alter von etwa 15 bis 2-3 Monaten zum Training sind sie also im Alter von 18 Jahren bereit, sich der neuen Umgebung zu stellen “ Wilfried von Happi erklärt.

Ein Fußball-Enthusiast sagte zu der Übernahme, dass Kamerun beim Kauf des europäischen Fußballs besser sei als Nigeria, das der milliardenschwere Geschäftsmogul Aliko Dangote seit Jahren zu erwerben versucht.

Dies ist das zweite Mal, dass Kameruner eine Mehrheitsbeteiligung an einem europäischen Fußballverein übernehmen. Das erste Mal war Gilbert Kadji, Promoter der Kadji Sports Academy (KSA), aus der mehrere namhafte kamerunische Fußballer hervorgegangen sind. Von 1998 bis 2000 war Gilbert Kadji Mehrheitsaktionär des Schweizer Clubs FC Sion.

Brice R. Mbodiam