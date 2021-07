Astros-Analyst Jeff Bagwell sagt wildes Pitch voraus, kurz bevor es passiert, erstaunt Gamer Todd Kalas

Im Spiel zwischen den Houston Astros und den Chicago White Sox am Freitagabend zeigte Jeff Bagwell, Mitglied der Baseball Hall of Fame, Tony Romos Fähigkeit, ein Spiel richtig vorherzusagen, kurz bevor er pleite.

White Sox Reliever Aaron Bummer zählte 1-2 über Astros Hitter Yuli Gurriel mit einem Runner an erster Stelle zu Beginn des siebten Innings. Bagwell, ein Astros-Analyst für AT&T SportNet Southwest, sagte: „Ich sah einen wilden Schritt kommen. Cursor im Schmutz. Das war’s, Kurve / Slider.

Ein paar Sekunden später startete Bummer tatsächlich einen wilden Pitch auf einem Slider.

Astros-Mann Todd Kalas konnte es nicht glauben: „Du siehst toll aus, Baggy. Ist das so? Hast du das gerade gemacht? Hast du dieses Spiel schon einmal gesehen? Sie haben gerade wildes Terrain auf dem genauen Terrain genannt.

Jeff Bagwell sagt 5 Sekunden bevor es passiert einen wilden Pitch voraus pic.twitter.com/mdo4bBtc96 – Apollo-Medien (@ApolloHOU) 17. Juli 2021

Vor diesem wilden Wurf hatte Bummer in dieser Saison 520 Würfe geworfen, von denen nur zwei zu wilden Würfen führten (zugegeben, ein offizieller wilder Wurf erfordert einen Runner auf der Base).

Einen wilden Pitch ein paar Sekunden vorherzusagen, bevor es tatsächlich einen wilden Pitch gibt, ist also ein ziemlich unglaublicher Anruf von Bagwell. Und eine gute Vorstellung davon zu haben, was der Pitcher gleich werfen wird, spielte wahrscheinlich eine große Rolle in seiner bemerkenswerten Karriere, die 1994 mit einem NL-MVP-Award mit dem Astros ausgezeichnet wurde.

Bagwell ist nicht einmal der hauptberufliche Astros-Farbkommentator bei AT&T SportsNet Southwest, aber er füllt gelegentlich für Geoff Blum.