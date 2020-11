Süßigkeitenrückruf bei Penny: Allergischer Schock möglich – lebensbedrohlich!

Penny begann einen Rückruf für eine Süßigkeit. Achtung! Es kann Inhaltsstoffe enthalten, die für Allergiker lebensbedrohlich sein können.

Kassel – Naschkatzen und Allergiker beachten: der Discounter Penny hat eine für einen süßen Leckerbissen erinnern gestartet. Der Grund sind offenbar nicht deklarierte Inhaltsstoffe im Artikel. Die Verpackung scheint dies nicht anzuzeigen Haselnüsse Sind Teil des Produkts, berichtete das Verbraucherportal produktwarnung.eu.

Penny macht das Erinnern* Es ist klar, dass nur Artikel einer bestimmten Charge betroffen sind, die nicht in allen Bundesländern verkauft wurden.

Rückruf von Penny: Haselnüsse könnten im Produkt sein

Habe den Rückruf bekommen Penny für das Produkt mit dem Namen “Rubinperlen mit kandierten Kirschen“der Marke “Beste Momente” verursacht. Nach internen Tests beim Händler Aldente GmbH kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der Artikel auch Haselnüsse mit Kakaobeschichtung befinden sich.

Dies ist auf der Verpackung der Süßigkeiten für die angegebenen Zutaten nicht vermerkt. Es besteht daher das Risiko, dass auch dagegen Haselnüsse Allergiker verwenden das Produkt. Es ist jedoch nur die Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 8/11/2021 betroffen. Kunden sollten daher die Verpackung der Ruby Pearls sorgfältig prüfen. Die Daten der erinnern betroffener Artikel auf einen Blick:

Produktname Rubinperlen mit kandierten Kirschen Gewicht 120 Gramm Marke Beste Momente Inverkehrbringer Aldente GmbH Mindesthaltbarkeitsdatum 28/11/2021 Chargennummer: L20300 Barcode 27284032

Dieses Produkt ist vom Rückruf betroffen: Die Rubinperlen mit kandierten Kirschen wurden bei Penny verkauft – es kann für Allergiker lebensbedrohlich sein. © Aldente GmbH

Wegen Haselnüssen: Penny reagierte auf den Rückruf

Penny betont, dass nur die besagte Charge davon erinnern ist besorgt. Kunden werden gebeten, das Produkt nicht zu konsumieren und stattdessen an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Der Kaufpreis wird zurückerstattet.

Kunden sollten jedoch beachten: Das vom Rückruf betroffene Produkt wird nicht in allen Bundesländern verkauft. Ruby Pearls ist in folgenden Bundesländern erhältlich:

Bayern

Baden-Württemberg

Hessen

Bremen

Rheinland-Pfalz

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rückruf von Penny: Beim Verzehr besteht die Gefahr des Todes

Für Kunden ohne Nahrungsmittelallergie ist Genuss das Rubinschalen mit Haselnüssen harmlos. Für Menschen mit einer Haselnussallergie kann der Verzehr jedoch sehr gefährlich sein. Das Verbraucherportal Produktwarnung.eu warnt davor, dass Nahrungsmittelallergien sehr unterschiedliche Reaktionen hervorrufen können.

Mit etwas Allergiker löst den Kontakt mit auf Haselnüsse Schwellung der Schleimhäute in Mund und Nase. Magen-Darm-Beschwerden können ebenfalls auftreten. Die warnt vor schwerem anaphylaktischem Schock bei sehr empfindlichen Menschen und insbesondere bei Kindern Deutscher Verband für Allergie und Asthma. Dann kann auch der Kreislauf beeinträchtigt werden und die Betroffenen können das Bewusstsein verlieren.

Die Aldente GmbH, die das Produkt in Deutschland auf den Markt gebracht hat, entschuldigt sich in der Pressemitteilung für die Unannehmlichkeiten. Wenn Kunden Fragen haben, können sie sich unter (02921) 96 986 42 an eine Telefon-Hotline wenden.

Rückruf an Penny: Wenn Sie Süßigkeiten essen, besteht die Gefahr des Todes – Kunden können sich an Aldente wenden

Die Hotline ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr besetzt. Darüber hinaus können Kunden Fragen und Vorschläge per E-Mail an [email protected] senden. (Philipp Zettler) * hna.de ist Teil des landesweiten Ippen-Digital-Editoren-Netzwerks.

