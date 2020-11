Mario Götze und Ann-Kathrin zeigen ihr Haus am Dortmunder Phoenix-See

Der ehemalige BVB-Fußballer Mario Götze und seine Frau Ann-Kathrin geben private Einblicke in ihr Haus am Dortmunder Phoenix-See. © Felix Hörhager / dpa, Bernd Thissen / dpa; Collage: RUHR24

Ann-Kathrin und Mario Götze sind jetzt nach Eindhoven gezogen. Die Ex-BVB-Spielerin zeigt nun auf YouTube, wie sie in Dortmund gelebt haben.

Dortmund – Ungewöhnlich private Einblicke in Ihre eigenen vier Wände sind ab sofort bei erhältlich Ann-Kathrin Gotze (30). Auf YouTube wird die Ex-BVB-Spielerin gezeigt, wie sie mit Ehemann in den letzten drei Jahren gewesen sind Mario Idol (28) lebte.

Designer Ann-Kathrin Gotze Geboren 6. Dezember 1989 (30 Jahre), Emmerich am Rhein Größe 1,70 Meter Ehepartner Mario Götze (verheiratet 2018) Kinder Rom Götze

Ann-Kathrin Götze und Ehemann Mario ziehen nach Eindhoven in den Niederlanden

Die Entscheidung wurde vor einigen Wochen getroffen Zukunft von Götzes. Der Fußballer fährt von Dortmund nach Eindhoven in den Niederlanden. Damit die neuen Eltern keine Fernbeziehung haben müssen, werden Sie Ehefrau Ann-Kathrin Gotze und Baby Rom in das Nachbarland ziehen.

Bevor sich die beiden niederließen Dortmund Ann-Kathrin wollte es ihren über 60.000 Anhängern nicht nehmen Youtube um sie zu zeigen Dortmund mit dem Ehemann Mario Götze hat gelebt. “Für uns war es vorher einfach nicht sicher genug”, erklärt die Designerin, warum sie erst kurz vor dem Umzug bereit ist, ihr ehemaliges Zuhause am Phoenix Lake zu präsentieren.

Ann-Kathrin Götze erklärt: Sie lebte mit Ehemann Mario und Baby Rome am Phoenix-See in Dortmund

Seit dem Haus von Familie Idol ist auf einem Hügel gebaut, der Eingangsbereich bildet den ersten Stock des Hauses. Der Blickfang im imposanten Flur ist die Galerie mit einer großen Lampe, die in den Keller reicht. Aber genau zu diesem Zeitpunkt klärt die Frau des Spielers ein Gerücht auf, das allen Dortmundern mehr oder weniger klar war.

Die Galerie bietet einen herrlichen Blick auf die durchgehenden bodenlangen Fenster Phoenix See in Dortmund. War immer Ann-Kathrin Gotze fragte unter ihren Videos, ob sie dort leben würde. Immerhin war der See schon mehrmals im Hintergrund ihrer Vlogs zu sehen. Aber sie bestritt dies mehrmals und wollte offenbar ihr Wohngebiet privat halten. Zu diesem Zweck zog sie sogar während der Videoaufnahmen ihre Vorhänge zu (alle Neuigkeiten über den Phoenix See in Dortmund auf RUHR24.de).

Alles für Baby Rome Götze: Die Garage wird zum Abstellraum für den Mann des Sohnes

Natürlich hat das Haus auch eine Garage, in der Sie ein Auto an einem geschützten Ort parken können. Wie in amerikanischen Häusern üblich, ist die Garage durch den Flur mit einer Tür. In der Garage von Götzes steht jedoch kein Auto, sondern es dient als Lagerhaus für alle Dinge ihres Kindes Rom – das kein Kinderzimmer im Haus hat. „Alles ist voll von Dingen, die du brauchst, wenn du eins hast Baby Hat. Das ist wirklich verrückt “, erklärt der 30-Jährige die ungewöhnliche Garagensituation.

Auf einem der Balkone können Sie Ann-Kathrin Gotze Lassen Sie sich zu einem privaten Gespräch mitreißen und machen Sie deutlich, wie viel Sie tun Dortmund ist in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen. „Das Haus ist fünf Jahre alt, wir sind vor drei Jahren hier eingezogen, als wir unterwegs waren München kam. Also haben wir das Haus nicht gebaut. Ich komme auch nicht von Geburt an miteinander aus Dortmund, aber von einer Stadt, die ein oder zwei Autostunden entfernt ist. “”

Dortmund ist ein Zuhause für Ann-Kathrin und Mario Götze geworden

Fühle immer noch nach dem gebürtigen Emmericherin Dortmund jetzt wie ein Zuhause. „Viele denken auch, dass Mario dabei ist Dortmund wurde geboren, aber das stimmt überhaupt nicht. Er ist in der Nähe München Geboren in Bayern, zog mit seiner Familie im Alter von fünf Jahren in die USA und zog danach hierher Dortmundweil sein Vater Professor an einer Universität ist “, erklärt der Bikini-Designer auf YouTube.

Danach Ann-Kathrin und Mario Götze kaufte das Haus vor drei Jahren, insbesondere Ann-Kathrin ließ das Haus von innen neu gestalten. Das helle Design des Vormieters gefiel ihr überhaupt nicht. Sie legte besonderen Wert auf die kaum genutzte Küche.

Leere Küche: Mario Götze und seine Frau Ann-Kathrin lassen sich (meistens) das Essen liefern

“Wir kochen beide nicht gern, deshalb ist unsere Küche meistens ordentlich und sauber – hier passiert nichts”, sagt Ann-Kathrin zu. “Wir bekommen normalerweise das Essen geliefert, ich koche wirklich nur in den seltensten Fällen.” Kühlschrank: kaum Essen, aber umso veganer Milch für die Kaffeemaschine und Limonade.

Im Video weiter Youtube Ann-Kathrin wollte noch nicht sagen, wohin die beiden gehen. Das sommerliche Kleid der 30-Jährigen zeigt, dass das Video einige Wochen oder Monate alt sein muss. Es ist jetzt klar, dass die Götzes hinterher sind Eindhoven in den Niederlanden geht. Es ist jedoch fraglich, ob es dort eine aktuelle Hausbesichtigung geben wird.