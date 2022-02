Sturm Eunice trifft Großbritannien und Irland mit starken Winden

Eunicewie der Sturm genannt wird, landete vor Tagesanbruch im Südwesten Irlands und ließ Zehntausende Menschen ohne Strom zurück, bevor er auf Großbritannien zuraste.

Mindestens sechs Menschen sind in Europa durch umstürzende Bäume oder Trümmer gestorben: ein Mann und eine Frau in England; ein Mann in Irland; ein Kanadier in Belgien; und zwei Personen in den Niederlanden. Der Sturm hat Zehntausende Menschen in Irland und Großbritannien von der Stromversorgung getrennt

Die Behörden warnten die Menschen, dass es ernst werden würde. Das Vereinigte Königreich Der Wetterdienst des Met Office hat nicht eine, sondern zwei seltene „rote“ Wetterwarnungen – die höchstmögliche Stufe – für Wales und Teile Südenglands, einschließlich London, herausgegeben. Es war das erste Mal seit der Einführung des Systems im Jahr 2011, dass die britische Hauptstadt eine solche Warnung erhielt.

Der Überraschungsstar der Show war neben Storm Eunice Jerry Dyer, ein Luftfahrt-Enthusiast, der sendet Weit verbreitetes Fernsehen auf Youtube. Sein Kanal wurde schnell viral, und mehr als 200.000 Menschen schalteten ein, um zu sehen, wie Flugzeuge in Heathrow landen – oder zu landen versuchen.

Dyer berichtete live vom Flughafen, die Kamera auf wackelnde Flugzeuge gerichtet, die eines nach dem anderen eintrafen.

Nicht alle Flugzeuge sind gelandet. Einige hatten mehrere Fehlzündungen und mussten herumgehen und es erneut versuchen. Während die stärksten Böen entlang der Küste in Irland und Großbritannien, Heathrow, zu sehen waren registrierte eine Böe von 70 mph.

Dyers Bilder waren manchmal beißend und veranlassten einige, sich zu fragen, warum Heathrow noch geöffnet war. Andere wurden hypnotisiert. Als die Flugzeuge einrollten, hörte man Dyer Kommentare wie „Oh nein, er ist nicht in der Mitte!“ und „Katars dritter Versuch, los geht’s!“ und „Okay, dieser Typ kommt von der Seite.“ Er zeigte ein bisschen Heimatstolz, als Flugzeuge von British Airways zur Landung eintrafen. READ Frankreich und Deutschland sagen, dass die russische Veröffentlichung von Notizen gegen diplomatische Regeln verstößt

Der Big Jet TV-Mann braucht sofort seine eigene Show. Ich liebe den Kommentar. „Go Brits“, wann immer es einen BA-Flug gibt. Es ist wie bei den Olympischen Spielen am D-Day. — Ayesha Hazarika (@ayeshahazarika) 18. Februar 2022

Es war nicht alles Kichern und Schaudern.

Gemäß UK Met Office, verzeichneten die Needles auf der Isle of Wight eine Böe von 122 Meilen pro Stunde, „vorläufig die höchste jemals in England gemessene Böe“. Die Needles sind eine Reihe kalkhaltiger Landformen über dem Ärmelkanal und beherbergen einen Leuchtturm im äußersten Süden Englands.

In einer dramatischen Szene wurde das Dach der Londoner O2-Arena von den Winden aufgerissen.

Das O2, ein großer Mehrzweck-Veranstaltungsort, der für Musikkonzerte beliebt ist, äußerte sich nicht zu seinem teilweise fehlenden Dach, aber in einem Beitrag auf seiner Website hieß es, ein für Freitagabend geplantes Fugees-Konzert sei abgesagt worden.

Die Bewertung des von Eunice verursachten Schadens wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Aber am frühen Freitag hatte der Sturm weit verbreitete Reiseprobleme verursacht. Alle Züge in Wales wurden eingestellt. Bahnbetreiber im Rest des Landes warnten vor den Störungen, und mehrere Dienste verkehrten mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Meilen pro Stunde.

Andere teilten in den sozialen Medien Bilder und Aufnahmen von fliegenden Objekten und herabfallenden Trümmern. Ein Benutzer sah ziemlich überrascht aus, als er den Moment einfing umgestürzter Baumriese mitten in einer Küstenstadt. Network Rail, das den größten Teil des Schienensystems in Großbritannien betreibt, hat mehrere alarmierende Fotos und Videos veröffentlicht, um zu erklären, warum einige Züge gestrichen wurden, darunter a Video vom Dach eines Gebäudes auf die Bahngleise geweht. READ Indonesischer Vulkan: Bewohner fliehen in Panik nach Ausbruch des Mount Semeru | Neu

Der Krisenausschuss der Regierung, COBRA, traf sich am Freitagnachmittag inmitten von Berichten, dass Eunice einer der heftigsten Stürme seit Jahrzehnten sein könnte. Der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, hat die Menschen aufgefordert, „zu Hause zu bleiben“.

Eine Reihe von Attraktionen, darunter das London Eye, ein Riesenrad an der Themse, und Legoland, ein Themenpark in Windsor, wurden am Freitag vorsorglich geschlossen. Einige Zoos und Parks haben ebenfalls geschlossen.

Die zerstörerischen Böen wurden durch ein Phänomen verursacht, das als bekannt ist Stachelstrahl was laut dem UK Met Office „ein Kern starker Winde ist, die sich manchmal in Gebieten mit niedrigem Druck bilden, die sich schnell vertiefen und sich zum Boden ausbreiten“.

Starke Temperaturkontraste tragen dazu bei, diese Jets zu verstärken, und die Kraft des Sturms vom Freitag kann auf die Kollision von ungewöhnlich warmer Luft über Westeuropa und eisiger Luft über dem Atlantik im Norden zurückgeführt werden.

Der Klimawandel könnte auch eine Rolle bei der Stärke von Eunice gespielt haben. ein oktober studieren Die in der Zeitschrift Climate Dynamics veröffentlichte Schlussfolgerung kam zu dem Schluss, dass in einer sich erwärmenden Welt „die Häufigkeit extremer Stürme in Europa voraussichtlich bis 2100 zunehmen wird und ein großer Beitrag von Reaktionsstürmen kommt“.

Einige Wissenschaftler sind jedoch nicht von einem starken Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und Stürmen wie Eunice überzeugt.

„Einmal im Jahrzehnt werden Stürme wie Eunice in Zukunft sicherlich die Britischen Inseln treffen, aber es gibt keine überzeugenden Beweise dafür, dass sie in Bezug auf die Windgeschwindigkeit häufiger oder stärker werden“, sagte Richard Allan, Professor für Klimatologie an der Universität . Universität Lesen. READ Tonga: Tsunami-Wellen treffen nach Vulkanausbruch Insel im Südpazifik

Er fügte jedoch hinzu, dass eine feuchtere Atmosphäre in einem wärmeren Klima „Stürme stärker machen könnte“. in einem Tweetund erklärte: „Intensivere Niederschläge durch zusätzliche Feuchtigkeit und schlimmere Küstenüberschwemmungen durch den Anstieg des Meeresspiegels sind eine sicherere Auswirkung des #Klimawandels auf Stürme.“

Neben starken Winden brachte Eunice auch starken Regen und Schnee in Teilen von Irland und Großbritannien

Für Wasserstraßen in Gloucestershire, England, etwa 90 Meilen nordwestlich von London, wurden schwere Hochwasserwarnungen herausgegeben.

Eunice steigerte sich mit halsbrecherischer Geschwindigkeit, bevor sie auf die Britischen Inseln stürzte und die Wetterkriterien für einen „Bombenzyklon“ erfüllte. Met Éireann hat getwittert.

Am Freitagnachmittag Ortszeit waren die roten Wetterwarnungen in Irland und Großbritannien abgelaufen, als die schlimmsten Winde nachließen. Aber das Met Office rief zur Vorsicht auf den ganzen Abend über, wobei noch „erhebliche Störungen“ möglich sind, insbesondere in Wales, wo eine orangefarbene Wetterwarnung in Kraft blieb.

Der Sturm wird dann voraussichtlich bis Samstag über das europäische Festland fegen. Die nördlichen Niederlande, Norddeutschland, Dänemark und Schweden könnten hart getroffen werden, bevor der Sturm die Ostsee überquert und Osteuropa trifft.