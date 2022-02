Das Zeitalter der physischen Wetten ist vorbei: Wetten auf Fußball ist jetzt einfacher

MANCHESTER, ENGLAND – MAY 08: Phil Foden of Manchester City battles for possession with Billy Gilmour of Chelsea during the Premier League match between Manchester City and Chelsea at Etihad Stadium on May 08, 2021 in Manchester, England. Sporting stadiums around the UK remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Victoria Haydn/Manchester City FC via Getty Images)

Vor der Pandemie betrachteten viele Fußballfans Online-Wettseiten mit Skepsis. Die Eckbar mit einem Zettel, einen Stift, einem Tresen und einer Person, der man das Ticket geben kann, war ihrer Meinung nach die beste Garantie für Sicherheit. Die zweite Explosion des Internets, ausgelöst durch den Covid-19-Virus, zwang die ganze Welt, unabhängig von Sprache und Alter, online zu gehen, um die gleichen Aktionen wie zuvor durchzuführen, aber jetzt mit der Computertastatur.

Es ist den letzten zwei Jahren zu verdanken, dass selbst die Widerspenstigen ermutigt wurden, Plattformen wie 20Bet casino zu abonnieren und ein Universum von Märkten und Aktionen zu entdecken, die immer zugänglich und nur einen Klick entfernt sind. Doch wie haben Online-Wettanbieter es geschafft, das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen und nun den klassischen Buchmacher abzulösen?

Online zu sein gilt seit Jahren als Synonym für geringe Zuverlässigkeit. Die Verwendung einer Kreditkarte statt der Übergabe des Geldes an eine Person ließ viele Zweifel an den Garantien zur Einziehung der Gewinne oder auch nur an der Berechnung und anschließenden Verteilung der Wahrscheinlichkeiten. Die gute Nachricht ist, dass das Online-Glücksspiel den gleichen Regeln unterliegt, wenn auch angepasst an die Realität des Netzwerks.

Mit dem Besitz dieser Erlaubnis haben Sie nicht nur die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt, sondern unterliegen auch der ständigen Überwachung durch die zuständige Behörde. Unabhängig vom Land, das es ausgestellt hat, erfordert der Betrieb in Portugal auch ein Finanzamt innerhalb der Europäischen Union, um Zahlungen in Übereinstimmung mit den EU-Vorschriften und insbesondere dem Schutz verarbeiten zu können.

Wer früher Billard Bögen mit dem Stift ausgefüllt, war nach dem ersten Schock schnell von der Einfachheit der Online-Coupons überzeugt. Nur ein Klick oder eine Berührung auf dem Bildschirm eines Smartphones oder Tablets, um sie automatisch auszufüllen. Der zu setzende Betrag wird direkt vom Kartenguthaben abgezogen, also ohne jedes Mal die Kreditkartennummer eingeben oder auf den Eingang der Online-Überweisung bei der Plattform warten zu müssen. Dieses Verfahren bietet nicht nur einen Komfort, den die Rezeption nicht bieten kann, sondern auch die Sicherheit ständig überwachter elektronischer Transaktionen. Neben der klassischen Visa und Mastercard konkurrieren die in Italien tätigen Plattformen darum, die gesamte Bandbreite an Zahlungsmethoden anzubieten, an die das portugiesische und brasilianische Publikum gewöhnt ist: von Postepay bis hin zu Postüberweisungen.

Das Wetten auf einer Website übertrumpft die traditionelle Methode auch aufgrund der erstaunlichen Anzahl von Sportveranstaltungen, die jeden Tag verfügbar sind. Fußballfans finden nicht nur die Serie A, sondern auch viele der Amateurspiele, von denen sie nie gedacht hätten, dass sie ein Ticket, vielleicht sogar einen Gewinner, wetten könnten. Online-Plattformen waren auch bei jungen und internationalen Zuschauern sehr erfolgreich, die Fußballwetten vielleicht verabscheuen, aber nicht widerstehen konnten, ihre Leidenschaft für American Football, asiatischen Baseball oder Darts in gute Vorhersagen umzuwandeln.

Online zu sein ermöglicht es, das Aktienangebot um eines der Phänomene des 21. Jahrhunderts zu erweitern: den E-Sport. Liebhaber von Dota oder League of Legends, die den bekanntesten Spielern eifrig folgen, bis sie ihre Züge antizipieren können, können jetzt in die Welt des Wettens eintreten und neue Märkte mit enormem Potenzial für Online-Gaming-Unternehmen erschließen.

Pool-Fußballfans sind seit Jahrzehnten an Karten mit wenigen Optionen gewöhnt, die alle auf das Endergebnis ausgerichtet sind, wie z. B. ein Unentschieden oder einen Vorteil. Der Wechsel zu einer Online-Plattform bedeutet, dass sie aus Tausenden von Märkten wählen können, die nicht nur Zwischenergebnisse oder deren genaue Werte enthalten, sondern auch Handicaps, Auswechslungen, Karten oder Verletzungen. Wenn sich die Grafiken von Seite zu Seite unterscheiden, ist die Bedienung und Kategorisierung immer gleich und erleichtert auch denen die Navigation, die bis zum Vortag nur zum Buchmacher gegangen sind. Nachdem Sie die Sportart und den Wettbewerb ausgewählt haben, werden die Quoten übersichtlich aufgelistet und Sie müssen nur auf diejenige klicken, für die Sie Ihr Glück versuchen möchten, und das Ticket wird automatisch ausgefüllt.

Aber der eigentliche Nervenkitzel der Online-Welt für diejenigen, die an Stifte und Papier gewöhnt sind, ist die Portabilität. Mit für Mobilgeräte optimierten Websites und Apps können Sie direkt von Ihrem Telefon aus auf Ihren bevorzugten Buchmacher zugreifen. Viele Plattformen bieten auch einen Live-Streaming-Service von Wettbewerben und Turnieren an, wie z. B. die UNIRE-Pferderenn Kanäle, die mit Live-Tickets verbunden sind, um One-Tap-Wetten in nur wenigen Sekunden zu platzieren. Bei einer solchen Revolution ist es keine Überraschung, dass die Welt der Online-Wetten, einst eine Nische, die wenigen vorbehalten war, heute zu einem beliebten Zeitvertreib geworden ist, um Leidenschaft und Adrenalin zu verbinden.