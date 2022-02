Windows 11 Pro erfordert bald ein Microsoft-Konto

Bild : Microsoft

Microsoft verlangt von Windows 11 Pro-Benutzern in Kürze, dass sie ein Microsoft-Konto erstellen und sich für den Ersteinrichtungsprozess mit dem Internet verbinden. Die neuen Anforderungen spiegeln die von Windows 11 Home wider erfordert Internetverbindung und Konto seit seiner Markteinführung im Oktober letzten Jahres.

Sobald die Änderungen in Kraft sind, wird Windows 11 das einzige große Betriebssystem sein, das ein Konto für den Zugriff auf grundlegende Funktionen benötigt. Mit macOS von Apple können Sie während der Einrichtung ein lokales Konto erstellen, und Android führt Sie ebenfalls zum Startbildschirm, ohne sich anzumelden. Sogar Chrome OS, ein Cloud-zentriertes Betriebssystem, verfügt über einen Gastmodus zum einfachen Surfen ohne Konto.

„Ähnlich wie Windows 11 Home Edition erfordert Windows 11 Pro Edition jetzt eine Internetverbindung nur während der Ersteinrichtung des Geräts (OOBE)“, schrieb Microsoft in einem Windows Insider. Blogeintrag. „Wenn Sie sich für die Konfiguration entscheiden [a] Gerät für den persönlichen Gebrauch, MSA wird auch für die Einrichtung benötigt.

Mögen Notizen von Ars Technica, sollte die Regel diejenigen nicht betreffen, die bereits ein lokales Konto eingerichtet haben oder die einen benutzerdefinierten Benutzernamen und ein benutzerdefiniertes Kennwort verwenden, um sich bei Arbeits-PCs anzumelden. In jedem Fall sind die Benutzer bereits wütend und stellen fest, dass die Anmeldeanforderung das Spenden oder Verkaufen von Computern, das Abbilden von Hunderten von Systemen (wie in einigen Unternehmen erforderlich) oder das Einrichten eines Computers für jemand anderen erschweren wird. Es gibt Microsoft auch eine Methode, um mehr Benutzerdaten zu sammeln.

„Das Ärgerlichste daran ist, dass meine Techniker als Besitzer einer PC-Reparaturwerkstatt jetzt die M$-Kontoinformationen der Leute abrufen müssen, nur um einen Computer jetzt zurückzusetzen/neu zu formatieren. Oder wir müssen den Kunden kommen und sich anmelden, dann können wir schließe die Reparatur ab. Reddit-Benutzer Notiert.

Dutzende Menschen in den sozialen Medien haben damit gedroht, ein anderes Betriebssystem zu verwenden oder die Aktualisierung auf Windows 11 zu verschieben. Andere denken bereits über Workarounds nach.

„Ignorieren Sie immer alle anderen Versionen von Windows. Windows 10 ist großartig, kein Upgrade in absehbarer Zeit und nicht nur, weil mein Computer zu alt ist“, schrieb einer. „Mein Wunsch, Linux zu installieren, wächst jeden Tag“, sagte ein anderer Benutzer.

„Ich dachte, ich müsste eines Tages auf Win11 upgraden. Ich weiß nie, ob die Anforderung tatsächlich erfüllt wird“, schrieb ein Ars Technica-Leser in den Kommentaren der Website. „WTF ist der Punkt von ‚Pro‘, wenn ein Profi keine Entscheidungen über Konten treffen und sie so verwenden kann, wie er es möchte. Wir zahlen schließlich für die Möglichkeit, mehr Kontrolle zu haben!“

„Windows 11 Pro wird mich bald dazu zwingen, Linux zu installieren“, scherzte ein anderer.

Als Teil des neuesten Windows 11 Insider Preview-Builds (22557) wird diese Anforderung wahrscheinlich in den kommenden Monaten in Kraft treten. In der Zwischenzeit können Benutzer von Windows 11 Pro den Anmeldevorgang überspringen, indem sie während der Einrichtung die Verbindung zum Internet trennen und stattdessen ein lokales Konto auswählen.