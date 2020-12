“Stolz auf die vielen Erfolge”: Ferrari-Chef erklärt seinen sofortigen Rücktritt

Überraschender Rückzug: Ferrari-Chef Louis Camilleri gibt “aus persönlichen Gründen” das Management des legendären italienischen Sportwagenherstellers auf. John Elkann, Präsident der Fiat Chrysler-Unternehmensgruppe, zu der Ferrari gehört, tritt als Interimschef ein.

Ein weiterer Führungswechsel bei Ferrari: CEO Louis Camilleri hat seinen sofortigen Rücktritt beim berühmten italienischen Sportwagenhersteller angekündigt. Der 65-Jährige verwies in einer Unternehmenserklärung auf “persönliche Gründe”. Sein Amt wird vorübergehend vom Präsidenten des Verwaltungsrates John Elkann übernommen. Camilleri war zuletzt an Covid-19 erkrankt und kehrte erst kürzlich nach einem schwierigen Kurs nach Hause zurück.

Camilleri war etwas mehr als zwei Jahre Geschäftsführer. Er übernahm den Posten nach dem Tod von Sergio Marchionne. “Ferrari war ein Teil meines Lebens”, sagte Camilleri. “Als CEO zu fungieren war für mich ein großes Privileg. Meine Bewunderung für die außergewöhnlichen Männer und Frauen in Maranello und für ihre Leidenschaft und ihren Einsatz ist grenzenlos. Ich bin stolz auf die viele Der Erfolg des Unternehmens seit 2018 und weiß, dass die besten Jahre noch vor Ferrari liegen. “

Ende Oktober hatte er betont, dass er fest an die Rückkehr der Scuderia an die Spitze der Formel 1 in ihrer gegenwärtigen Konstellation glaubte – aber zu der Zeit erwartete er einen langwierigen Prozess. “Ich bin überzeugt, dass wir alle Elemente haben, um wieder wettbewerbsfähig zu werden. Leider wird dies nicht sofort geschehen”, sagte Camilleri gegenüber der “Gazetta dello Sport”: “In der Formel 1 braucht man Zeit, um Zeit zu gewinnen. Zeit ist der wahre Feind, den wir sind.” Tag und Nacht kämpfen. ”

Der 65-jährige Mercedes, der bald siebenmaliger Designer-Weltmeister sein wird, als Vorbild: “Mercedes verfügt über Talent und Ressourcen, aber das wesentliche Element des Erfolgs, das wir bisher leider vermisst haben, ist die Stabilität und Balance, die Teamgeist und Kreativität stärkt. ” Um Mercedes-Ergebnisse zu erzielen, benötigen Sie “mehr als nur Technologie. Letztendlich ist die Kultur, die das gesamte Unternehmen von der Basis bis zur Spitze durchdringt, von entscheidender Bedeutung.”