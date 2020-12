Katastrophaler Covid-Bericht: Haben die WHO und Italien etwas zurückgehalten?

Die Koronapandemie traf Italien im Frühjahr besonders hart. Die Analyse eines italienischen Wissenschaftlers hätte möglicherweise den damaligen Tod verhindern können. Aber wie es jetzt bekannt ist, verschwand der Bericht nach nur einem Tag von der WHO-Website.

Schwerwiegende Vorwürfe gegen die Weltgesundheitsorganisation (WHO): Zu Beginn der Pandemie soll die Koordinierungsbehörde der Vereinten Nationen einen Bericht verschwunden haben, der das katastrophale Krisenmanagement Italiens klären soll. Dies wird von den Briten berichtet “Wächter“. Der Bericht, der vom WHO-Wissenschaftler Francesco Zambon und zehn Kollegen in ganz Europa erstellt wurde, wurde von der kuwaitischen Regierung finanziert, um Informationen für nicht betroffene Länder bereitzustellen. Der Bericht wurde am 13. Mai auf der WHO-Website veröffentlicht, aber nur einen Tag später entfernt. Dies enthielt pikante Details – wie die Tatsache, dass Italiens Pandemieplan seit 2006 nicht aktualisiert worden war. Dementsprechend hatten Krankenhäuser keinen aktuellen Plan und mussten improvisieren.

Ranieri Guerra, der für strategische Initiativen bei der WHO verantwortlich ist, soll für die Entfernung des Dokuments verantwortlich sein. Zwischen 2014 und 2017 war er jedoch Generaldirektor für Gesundheitswesen im italienischen Gesundheitsministerium – und verantwortlich für den italienischen Pandemieplan. Er ist auch Mitglied der italienischen Corona Task Force.

Guerra soll Zambon mit Schüssen gedroht haben, wenn er den Hinweis auf den veralteten Pandemieplan nicht aus seinem Bericht gestrichen hätte. Zambon wird im Zeitungsbericht mit den Worten zitiert, dass er diesen Prozess dem zuständigen Büro der WHO gemeldet habe, eine Untersuchung soll jedoch nicht stattgefunden haben.

Untersuchung des Versagens der Regierung

Der Bericht ist auch Teil der Untersuchung des möglichen Versagens der Regierung in der Lombardei, der vom Virus am stärksten betroffenen Region. Obwohl der Bericht ein zentraler Punkt der Untersuchung ist und Zambon der Autor ist, darf er dort trotz wiederholter Vorladungen nicht sprechen, genau wie die anderen europäischen Mitautoren. Die WHO habe sie verhindert, schreibt der Guardian – mit Hilfe des italienischen Außenministeriums.

Aber Zambon selbst wollte aussagen, sagte er den britischen Journalisten. Nachdem er daran gehindert worden war, der Vorladung nachzukommen und zum ersten Mal zu sprechen, wandte er sich an das Rechtsbüro der WHO. “Wenig später sagten mir meine Kollegen, ich könne nicht aussagen, weil ich immun bin. Obwohl ich gehen wollte – zumindest hatte ich etwas zu sagen”, sagte Zambon.

Das italienische Gesundheitsministerium bestritt die Vorwürfe in einer Erklärung, die die Zeitung erhalten hatte, und erklärte, dass sie den Bericht nie offiziell erhalten habe. Die WHO kündigt an, das Problem “klären” zu wollen. Auf die Frage, warum das Dokument nach nur einem Tag offline geschaltet wurde, hieß es in der Erklärung, dass ein neuer Mechanismus erstellt worden sei und der Bericht veraltet gewesen wäre. Daher wurde das Dokument nicht mehr benötigt.

Ein Bericht von Pier Paolo Lunelli, einem pensionierten Armeegeneral, kam zu dem Schluss, dass mit einem aktualisierten Pandemieplan in Italien rund 10.000 Todesfälle hätten verhindert werden können.