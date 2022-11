Star Ocean: The Divine Force Review (PS5)

Nach fünfundvierzig Stunden, ein paar Lächeln und ein oder zwei Stirnrunzeln gingen wir weg Sternenozean: Göttliche Kraft mit einem Achselzucken. Es ist ein mittelgroßes japanisches Rollenspiel, das zu keinem Zeitpunkt droht, in einen höheren Status aufzusteigen oder so tief abzufallen, dass es zwischen ihnen eingeklemmt wird Hyperdimension Neptunia und Unbegrenzte Saga. Mittelmaß in der Tabellenmitte. Der Kristallpalast von JRPGs.

Angesichts der turbulenten Geschichte der Star Ocean-Serie ist The Divine Force wahrscheinlich ein Schritt in die richtige Richtung. Und obwohl dieses Spiel nicht unsere Best-of-2022-Liste schaffen wird, es sei denn, wir machen dieses Jahr jeweils 100 Spiele, bedeuten einige der hier vorgenommenen Verbesserungen und einige der eingeführten Systeme, dass es denkbar ist, dass das nächste Star Ocean-Spiel wirklich gut wird. Es könnte sogar toll sein.

Aber wir sind hier und jetzt. Das Jahr unseres Herrn 2022 und wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Wir haben über vierzig Stunden dieses Spiels in fünf Tage gepackt, nur um an diesen Punkt zu kommen, und jetzt, wo wir dort sind: Ja, das ist in Ordnung. Was gibt es zu sagen? Es gibt keine interessanten Gesprächsthemen oder scharfsinnige Kritik, die wir machen könnten. Keine Witze. Keine guten Witze sowieso. Wenn es wirklich schlimm war, könnten wir zumindest ein paar sarkastische Bemerkungen machen, aber wenn es so ist, können wir es einfach abtun und weitermachen.

Star Ocean: The Divine Force lässt Sie einen von zwei Charakteren auswählen, die Sie spielen möchten, während Sie durch den Weltraum reisen und alles. Da ist Raymond, eine Art Han-Solo-Anime mit einem der schlechtesten Haarschnitte, die wir je in einem Videospiel gesehen haben, und dann ist da Laeticia, eine blauhaarige Königreichsprinzessin, die in High Heels in der ersten Reihe kämpft.

Wir haben als Raymond gespielt, weil wir unsere Augen nicht von seiner seltsamen goldenen Meerbarbe abwenden konnten, aber für die ein oder zwei Stunden, in denen wir es als Laeticia versucht haben, ist es im Wesentlichen dasselbe Spiel, nur wenn die Party während des Abenteuers von Zeit zu Zeit aufbricht, Sie sehen, was es an seiner Stelle tat. Außerdem trägst du High Heels. Sie haben also die Wahl, fabelhaft auszusehen oder wie ein Idiot auszusehen. Und wir haben uns aus irgendeinem Grund für albern entschieden. Was haben wir gedacht?

Raymond ist der Kapitän eines Raumschiffs. Es ist ein bisschen wie Star Trek. Es gibt sogar einen Konsolen-tippenden Androiden wie diesen in Star Trek, nur dass er anscheinend nicht von Gene Roddenberry entworfen wurde, sondern von Russ Meyer. Wenn Sie zu jung für die Referenz von Russ Meyer sind, er war ein Autor, der in den 60er und 70er Jahren Camp- und Dirty-Filme über leicht bekleidete, sehr schwere Frauen drehte. Wir sagen einfach, der Android ist ein Sexbot, okay?

Wie auch immer, Raymond stürzt vor dem Weltraumflug auf einen Planeten und trifft bald auf Laeticia und ihren Knappen, und sie erkennen bald, dass sie beide Hilfe brauchen, um irgendwohin zu gelangen, und daher wird die Zusammenarbeit beiden Seiten zugute kommen. Raymond will andere Überlebende des Absturzes finden und dann von dem verlorenen Felsen herunterkommen, auf dem er gelandet ist, und Laeticia versucht zu verhindern, dass ein Krieg zwischen ihrem Königreich und einem rivalisierenden Imperium ausbricht.

Unterwegs treffen sich unsere beiden Helden und gesellen sich zu einer Gruppe von meist verrückten Charakteren, wie einem mürrischen alten Mann und dem obligatorischen langweiligen verrückten Mädchen, und sie entdecken, dass es eine finstere Verbindung zwischen ihren beiden Aufgaben und dem Schicksal gibt – sogar des Universums. Wohin das führt, wissen wir alle, oder? Hast du jemals ein JRPG gespielt? Und wenn nicht, sollte dies nicht diejenige sein, mit der Sie beginnen. Personen 5 wartet dort auf dich.

Die Geschichte beginnt langsam, wird aber in der zweiten Hälfte interessanter. Es ist nicht besonders tiefgründig oder zum Nachdenken anregend, aber es wirft zumindest einige philosophische und ethische Fragen über Dinge auf, wie künstliche Intelligenz und die Gefahren eines Zusammentreffens einer fortgeschrittenen Zivilisation mit einer unterentwickelten Zivilisation, auch wenn es sie nicht gründlich untersucht. Weniger Denkanstöße also, eher ein Tic-Tac zum Nachdenken.

Die Zwischensequenzen enthalten unglaublich fragwürdige Animationen und es wurde nicht versucht, die Charaktere mit der Sprachausgabe zu synchronisieren. Es gibt auch zu viele Zwischensequenzen gegen Ende des Spiels, da alles enthüllt wird, und es gibt insbesondere einen Teil des Spiels, in dem es so aussieht, als ob Sie nur von Raum zu Raum gehen, damit die Person, die die Geschichte erzählt, sie mit a erzählen kann andere Einstellung für etwa zwei Stunden.

Der Kampf ist schnell und flexibel. Es macht manchmal auch Spaß. Du spielst als einzelner Charakter in Echtzeit, während alle drei Mitglieder deiner Gruppe von der KI gesteuert werden. Sie können Combos für Ihre Gruppe einrichten, die sie im Kampf einsetzen können, indem Sie auswählen, welche Angriffe sie in welcher Reihenfolge ausführen werden, und wenn Sie aufsteigen, werden Sie weitere Angriffe freischalten. Sie können Ihren Combos auch Gegenstände zum Heilen oder Upgraden sowie nachfolgende Unterstützungsaktionen hinzufügen.

Wenn Sie einige Zeit damit verbringen, mit Ihrem Team-Setup zu experimentieren, werden Sie feststellen, dass Sie es ohne viel Aufsicht von Ihnen in eine gut geölte Maschine verwandeln, verletzte Gruppenmitglieder heilen oder bewusstlose wiederbeleben können. Sie können sich auf das DUMA-System konzentrieren, das eines der besten Dinge am Spiel ist.

DUMA ist ein KI-Schwebeball, der Sie im Kampf unterstützt und das, was sonst banale Begegnungen wären, verbessert. Mit einem Antippen von R1 können Sie auf einen Feind zusteuern oder um seinen Rücken herumrutschen und von hinten angreifen. Manchmal betäuben Angriffe von hinten einen Feind und setzen ihn massivem Schaden aus. Du kannst DUMA sogar außerhalb des Kampfes verwenden, um durch die Welt zu navigieren, hohe Felsvorsprünge zu erklimmen oder durch Schluchten zu fliegen. Danke DUMA