Streamer, der auf der TwitchCon kollabiert ist, zeigt OP-Narbe

Adriana Chechik, die machte Anfang dieses Monats Schlagzeilen, nachdem er sich auf der TwitchCon an zwei Stellen das Rückgrat gebrochen hattekehrte mit ein paar Updates und einem detaillierten Blick auf den Verlauf ihrer Genesung zum Streaming zurück.

Wenn Sie den Vorfall nicht gesehen haben, Chechik hat sie auf der TwitchCon zerschmettert, nachdem er in eine Schaumgrube gesprungen war, eine scheinbar harmlose Bewegung, die sie dank der gemeldeten geringen Tiefe der Grube dazu führte sein Steißbein so hart auf den Boden schlagen, dass seine „vollständig gebrochenen Knochen“, mehrere Wirbel miteinander verschmelzen und unter „Nervenschäden“ leiden [her] Blase“.

Sein Genesungsprozess war Rau. Folgendes schrieb sie am 13. Oktober nach einer Physiotherapie-Sitzung:

Ich habe heute versucht, in PT zu sitzen, ich würde lieber sterben, als das noch einmal zu tun. Ich hasse es, mein ganzer Körper hasst es. Ich will nicht hart sein. Ich will nicht mutig sein, ich habe eine Stunde lang geweint und die Schmerzen sind so immens durch all die Medikamente, die ich nehme. Idk, wenn ich es tun kann. Ich kann mir diesen Schmerz nicht erklären.

Chechik, der nach mehreren Operationen, darunter eine, die mehr als fünf Stunden dauerte, jetzt zu Hause ist, kehrte am Wochenende zu Twitch zurück, um ein Update über die Verletzung, ihre Folgen und seinen Zustand Wochen nach dem Unfall zu geben.

In diesem Clip erwähnt Chechik, dass sie selbst bei den einfachsten täglichen Aufgaben immer außer Atem ist, bevor sie eine riesige Narbe zeigt, die in der Mitte ihres Rückens verläuft:

Später, während sie spielt, sagt sie, dass Tests, die während ihres Krankenhausaufenthalts an ihr durchgeführt wurden, ergaben, dass sie zum Zeitpunkt der Verletzung unwissentlich schwanger war, aber später das Baby aufgrund der notwendigen Operation an seiner Wirbelsäule verlor:

Infolge dieser und anderer Verletzungen, die während der Veranstaltung erlitten wurden, weder Twitch (Organisatoren der TwitchCon) oder Kairos Media (die Kreativagentur, die den Stand derzeit betreibt) äußerten sich öffentlich.