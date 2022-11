Zusammenfassung der Unterhaltungsnachrichten: Schwarzenegger fordert „Bekämpfung des Hasses“ während des Auschwitz-Besuchs; Sänger R. Kelly, bereits hinter Gittern, wurde aufgefordert, Opfer und mehr zu bezahlen

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Unterhaltungsnachrichten.

Der mit einem Grammy ausgezeichnete Rapper Coolio stirbt im Alter von 59 Jahren in Los Angeles

Der mit einem Grammy ausgezeichnete Rapper Coolio starb am Mittwoch, nachdem er bewusstlos im Haus eines Freundes in Los Angeles aufgefunden worden war, berichtete die New York Times. Er war 59 Jahre alt. Coolio, geboren als Artis Leon Ivey Jr., war vor allem für seine Single „Gangsta’s Paradise“ aus dem Jahr 1995 bekannt, die von einem gleichnamigen Album stammt.

Russische Balletttänzerin für Pro-Kriegs-Show in Usbekistan zensiert

Ein prominenter russischer Balletttänzer beschwerte sich am Mittwoch darüber, dass er zensiert wurde, weil er während einer Tournee durch Usbekistan ein Lied aufgeführt hatte, das gefallenen russischen Soldaten gewidmet war, während die usbekischen Behörden sagten, er sei von einem vereinbarten Programm abgewichen.

Der Vorfall verdeutlichte die Besorgnis der zentralasiatischen Partner Moskaus über seinen Militäreinsatz in der Ukraine, einer weiteren ehemaligen Sowjetrepublik.

Sänger R. Kelly, bereits hinter Gittern, befahl, die Opfer zu bezahlen

R. Kelly, der mehrfach mit Platin ausgezeichnete R&B-Sänger, der dieses Jahr zweimal wegen Sexualverbrechen verurteilt wurde, muss einigen seiner Opfer eine Entschädigung in Höhe von mindestens 300.000 US-Dollar zahlen, entschied ein Bundesrichter am Mittwoch. Das Geld wird zwei Frauen, bekannt als Jane und Stephanie, für Herpestherapie und Behandlungskosten entschädigen, sagte die US-Bezirksrichterin Ann Donnelly bei einer Anhörung in Brooklyn.

Schwarzenegger ruft bei seinem Besuch in Auschwitz zur „Bekämpfung des Hasses“ auf

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger besuchte am Mittwoch das Gelände des ehemaligen deutschen Nazi-Vernichtungslagers Auschwitz in Polen und gelobte, Hass und Diskriminierung zu bekämpfen und die Geschichte dessen, was dort zwischen 1940 und 1945 geschah, am Leben zu erhalten. Der in Österreich geborene Schwarzenegger, 75, ist der Sohn eines NSDAP-Mitglieds, der im Zweiten Weltkrieg in der deutschen Armee diente.

(Mit Agenturbeiträgen.)