Neue Halo Infinite-Details teilen Xbox-Fans

Eine Tonne Unendlicher Heiligenschein Details wurden enthüllt, von denen einige Xbox One-, Xbox Series X / S- und PC-Spieler begeistert haben, andere jedoch Spieler, die gespannt auf das Neue sind Heiligenschein weniger aufgeregtes Spiel. Die Details selbst, die Gegenstand einer neuen Frage-und-Antwort-Phase mit den Entwicklern von 343 Industries sind, reichen vom Gameplay bis zur Story. Einige von ihnen sind brandneu, während andere Aktualisierungen bereits vorhandener Informationen sind .

Eines der neuen Details ist, dass es einen Tag- und Nachtzyklus im Spiel geben wird sowie ein Wettersystem, das Dinge wie Windstürme, aber keine Regenstürme oder Schneestürme enthält. 343 Industries neckt, dass dies in Zukunft passieren könnte . In diesem Sinne ändern sich die Feinde, denen Sie begegnen, und ihr Verhalten je nach Tageszeit.

Außerdem wird es die Fauna sein, auch wenn es im Moment keine feindliche Fauna gibt. Und natürlich wird die Fauna in verschiedenen Biomen variieren. Laut 343 Industries ist der „pazifische Nordwesten“ das primäre Biom, aber die Subbiome werden verschiedene Umgebungen wie Sümpfe und Warzengebiete hinzufügen.

Die Erkundung dieser Gebiete wird jedoch teilweise begrenzt sein, da es sich nicht um ein echtes Open-World-Spiel handelt. Missionen ermöglichen jedoch aufgrund des Open-World-Typ-Designs mehrere Ansätze. Zu diesem Zweck können Sie aus dem Weg gehen und verschiedene Inhalte und sekundäre Ziele erkunden. Die Hauptgeschichte ist die Hauptgeschichte und muss in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen werden, aber zwischen diesen Missionen besteht Freiheit.

Weitere Details sind das Wort ohne Doppelhandhabung, keine spielbaren Eliten, Audioprotokolle, die Fähigkeit, Zeta Halo zu stürzen, zufällige Begegnungen, Basen / Außenposten und dynamische Zwischensequenzen, die je nach Tageszeit reagieren und sich ändern, wetterfest, welche Waffen Sie verwenden halten.

Schließlich können Spieler im Mehrspielermodus nur ein Gerät besitzen. Sobald Sie es verwenden, ist es weg. Es gibt jedoch Pläne, Spielern zu erlauben, dies durch benutzerdefinierte Spiele zu ändern.

Insgesamt sind dies alle wichtigen Details, die geteilt werden. Wenn Sie jedoch weitere Details wünschen, klicken Sie auf Hier. Das heißt, und wie bereits erwähnt, sind die Spieler in diesen Details gespalten, zumindest bei Reddit. Zum Beispiel geht es in einem der Hauptkommentare darum, aufgeregt zu sein, Zeta Halo zu Fall zu bringen. Ein weiterer wichtiger Kommentar drückte jedoch seine Enttäuschung über den Mangel an Biomes und Wettervarianten aus. Und natürlich, obwohl viele der oben genannten Details aufregend sind, waren die meisten der bisherigen Erkenntnisse das Fehlen von Eliten mit doppeltem Verwendungszweck und spielbaren Eliten.

Unendlicher Heiligenschein wird voraussichtlich später in diesem Jahr weltweit über Xbox One, Xbox Series X / S und PC veröffentlicht.