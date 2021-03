Netflix kann gegen die Weitergabe von Passwörtern, Marketing- und Werbeinachrichten und BrandEquity vorgehen

Der Streaming-Riese Netflix testet eine neue Funktion, mit der er die Kennwortfreigabe bekämpfen kann, indem er Warnungen ausgibt, in denen Benutzer aufgefordert werden, zu überprüfen, ob sie das Konto sehen dürfen, damit sie weiter schauen können.

“Dieser Test soll sicherstellen, dass Personen, die Netflix-Konten verwenden, dazu berechtigt sind”, sagte ein Netflix-Sprecher in einer von CNN zitierten Erklärung und fügte hinzu, dass die Nutzungsbedingungen des Unternehmens darauf hinweisen, dass Konten “nicht mit Personen außerhalb Ihres Haushalts geteilt werden können . “

CNN berichtete, dass ein Benutzer bei der Auswahl seines Profils in einem freigegebenen Netflix-Konto in einem Popup aufgefordert wird, die Bestätigung des Kontos mit einem an den Kontoinhaber gesendeten Text oder einer E-Mail zu überprüfen.

Lesen Sie auch: ‘Bullish’ Netflix freut sich auf das größte Jahr in Indien: VP Content Monika Shergill Benutzer können sich auch dafür entscheiden, später erneut zu versuchen. In diesem Fall wird das Popup zu einem nicht festgelegten späteren Zeitpunkt erneut angezeigt. Wenn sie nicht bestätigen können, dass sie ein autorisierter Benutzer sind, werden die Zuschauer aufgefordert, ein neues Konto zu erstellen.

“Die neue Funktion ist nur ein Test und wird nur einer begrenzten Anzahl von Benutzern zur Verfügung gestellt, die die Netflix TV-App ansehen”, berichtete CNN.

Das Update kommt, als das Publikum der Streaming-App während der Pandemie in die Höhe schoss, als sie letzten Monat 200 Millionen Nutzer erreichte, und ihr Bestand ist seit März letzten Jahres um fast 50% gewachsen. Das Unternehmen könnte jedoch Schwierigkeiten haben, diese Dynamik aufrechtzuerhalten, da die Menschen im Jahr 2021 weniger Zeit zu Hause verbringen.

Netflix und andere Streaming-Plattformen fragen sich seit Jahren, wie sie mit dem Teilen von Passwörtern umgehen sollen – und ob sie versuchen sollen, dies überhaupt zu verhindern.

Im Jahr 2019 sagte der Chief Product Officer von Netflix, das Unternehmen konzentriere sich auf die Verhinderung der Weitergabe von Passwörtern, suche aber weiterhin nach Möglichkeiten, dies durchzusetzen, berichtete CNN.

Lesen Sie auch: OTT-Akteure äußern Bedenken hinsichtlich Strafverfahren