Spuren des Lebens 2,5 Milliarden Jahre alt, eingehüllt in einen primitiven Rubin

Spuren des antiken Lebens in 2,5 Milliarden Jahre altem Rubin eingeschlossen Grönland , so eine neue Studie.

Die ältesten Rubine der Welt, schimmernde rote Edelsteine, die aus einem transparenten roten Mineral namens Korund bestehen, werden in Grönland gefunden. Bei der Suche nach Rubinen im nordatlantischen Kraton Südgrönlands entdeckte eine Gruppe von Forschern eine Überraschung, die in einem verborgen war: Graphit, eine reine Form von Kohlenstoff , die die Überreste eines alten mikrobiellen Lebens sein können.

„Der Graphit in diesem Rubin ist wirklich einzigartig“, Chris Yakymchuk, Professor für Erd- und Umweltwissenschaften an der University of Waterloo in Ontario, Kanada, sagte in einer Pressemitteilung . “Dies ist das erste Mal, dass wir Beweise für uraltes Leben in Rubinfelsen gesehen haben.”

Das Team kam zu dem Schluss, dass der Graphit aus einer uralten Lebensform stammt, nachdem das Verhältnis verschiedener Versionen oder Isotope von Kohlenstoff in Graphit laut der Pressemitteilung analysiert wurde. Über 98% des Kohlenstoffs auf dem Planeten hat eine Masse von 12 atomaren Masseneinheiten, aber ein Teil des Kohlenstoffs Atome sind schwerer, mit einer Masse von 13 oder 14 atomaren Masseneinheiten.

„Lebendige Materie besteht vorzugsweise aus leichteren Kohlenstoffatomen, weil sie weniger Energie benötigen, um in Zellen eingebaut zu werden“, sagte Yakymchuk. „Basierend auf der erhöhten Menge an Kohlenstoff-12 in diesem Graphit kamen wir zu dem Schluss, dass die Kohlenstoffatome einst uraltes Leben waren, höchstwahrscheinlich tote Mikroorganismen wie Cyanobakterien. “

Als dieses uralte Bakterium wahrscheinlich lebte, hatte der Planet nicht viel Sauerstoff – ein wesentlicher Baustein für komplexes Leben -, so dass das einzige Leben, das überleben konnte, winzige Mikroben und Algen Kino. Cyanobakterien gelten als eine der frühesten Lebensformen auf der Erde, und über Milliarden von Jahren der Umwandlung von Sonnenlicht in chemische Energie haben sie nach und nach den Sauerstoff produziert, der für die Entwicklung eines Lebens benötigt wird. Zuvor berichtete Live-Wissenschaft .

Obwohl uralt, ist dieser graphithaltige Rubin nicht der älteste bisher gefundene Beweis für Leben. Tatsächlich gibt es zahlreiche Studien, von denen viele heftig diskutiert wurden und die behaupten, die ältesten Beweise für das Leben gefunden zu haben, die mehr als 3 Milliarden Jahre alt sind, Zuvor berichtete Live-Wissenschaft .

Es ist jedoch das erste Mal, dass antikes Leben in Rubinen entdeckt wurde. „Das Vorhandensein von Graphit gibt uns auch mehr Hinweise darauf, wie sich dort Rubine gebildet haben, was aufgrund der Farbe und der chemischen Zusammensetzung eines Rubins nicht direkt möglich ist“, sagte Yakymchuk.

Es stellt sich heraus, dass das Leben die geheime Zutat bei der Bildung des Rubins gewesen sein könnte. Untersuchungen haben ergeben, dass Graphit die chemische Zusammensetzung von Gesteinen verändert und die richtigen Bedingungen für das Wachstum von Rubin schafft.

Die Ergebnisse werden in der November-Ausgabe der Zeitschrift veröffentlicht Gutachten zur Mineralgeologie .

Ursprünglich veröffentlicht auf Live Science.