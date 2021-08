Sparkasse Bank Makedonija erhält 5 Millionen Euro für grüne Haushaltsfinanzierung

Die Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje hat sich von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) neue Mittel in Höhe von 5 Millionen Euro für Maßnahmen zur Energieeffizienz von Haushalten gesichert.

Das EBWE-Darlehen wird im Rahmen des Finanzierungsmechanismus für die grüne Wirtschaft des Westbalkans (BM GEFF II) gewährt. Die Sparkasse Bank Makedonija, die kürzlich Teil der Vereinbarung zur Finanzierung des ersten privaten Windparks in Nordmazedonien war, unterzeichnete im Februar 2020 eine ähnliche Vereinbarung mit der EBWE.

Haushalte in Nordmazedonien haben die Möglichkeit, in leistungsstarke grüne Technologien, Materialien und Lösungen für Privatwohnungen und Wohngebäude zu investieren, so die EBWE.

Die EBWE stellt der Sparkasse auch eine ungedeckte Risikoteilungsfazilität in Höhe von 20 Mio. € zur Verfügung

Am Ende der Projekte haben Kreditnehmer Anspruch auf bis zu 20 % Cashback, finanziert von der Europäischen Union.

Darüber hinaus stellt die EBWE der Sparkasse eine ungedeckte Risikoteilungsfazilität in Höhe von 20 Mio Kredite. Durch die Freigabe von Mitteln wird die Fazilität die Fähigkeit der Sparkassen erhöhen, andere Projekte der grünen Wirtschaft zu finanzieren, sagte die EBWE.

Dies ist die erste EBWE-Einrichtung zur Risikoteilung in Nordmazedonien

Der Risk Sharing Framework (RSF) ist einer der drei wichtigsten Finanzierungsrahmen der Small Business Initiative der Bank. Es soll es der EBWE ermöglichen, das Engagement der Partnerbanken gegenüber lokalen Unternehmen durch kapitalgedeckte oder nicht kapitalgedeckte Risikobeteiligungen zu teilen.

Andi Aranitasi, Leiter des EBWE-Büros in Skopje, sagte, dass die Bank mit der Unterzeichnung dieser ersten Risikoteilungsfazilität in Nordmazedonien hofft, den Unternehmen im Land neue Impulse zu geben, indem sie ihnen einen besseren Zugang zu Finanzmitteln verschafft und ihnen hilft sich von der Coronavirus-Pandemie zu erholen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Energieeffizienzkredite kombinieren Vorteile für Haushalte, Lieferanten, Umwelt

Grüne Kredite zur Förderung der Energieeffizienz vereinen Vorteile für Haushalte, Anbieter energieeffizienter Technologien und Umweltschutz, der im Mittelpunkt der Corporate Social Responsibility-Strategie der Bank steht, Gligor Bishev, Geschäftsführer der Sparkasse Bank Makedonija.

Das GEFF-Programm umfasst Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo*, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Aufgrund der steigenden Nachfrage wurde es vor kurzem auf 135 Millionen Euro angehoben.

Das GEFF-Programm wird im Rahmen des Regionalen Energieeffizienzprogramms für den Westbalkan durchgeführt, das durch Zuschüsse der EU, des Westbalkan-Investitionsrahmens und des österreichischen Bundesministeriums für Finanzen kofinanziert wird.



