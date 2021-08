Bezos knallt Musk, SpaceX mit Infografik, Musk bekommt das letzte Wort mit nicht so subtilem Tweet

5. August 2021



könnte einen anderen Milliardär geschlagen haben im Weltraum, aber der Kampf zwischen den beiden langjährigen Rivalen geht weiter, nachdem Bezos Musk auf die Blauer Ursprung Webseite diese Woche.

Alles begann am 30. Juli, als Blue Origin, das Weltraumforschungsunternehmen von Bezos, verweigern ein Protest gegen das Rechenschaftsbüro der US-Regierung, nachdem die NASA Musks Weltraumforschungsunternehmen SpaceX einen Vertrag über 2,9 Milliarden US-Dollar zugesprochen hatte, der es SpaceX ermöglichen würde, als einziges Unternehmen Fahrzeuge zu bauen, die es Astronauten ermöglichen würden, auf dem Mond zu landen.

„Wir werden uns weiterhin für zwei unmittelbare Lieferanten einsetzen, da wir glauben, dass dies die richtige Lösung ist“, sagte Blue Origin in a Erklärung damals. “Das Human Landing System-Programm muss eher jetzt als später Konkurrenz haben – es ist die beste Lösung für die NASA und die beste Lösung für unser Land.”

Gestern haben sich Bezos und Blue Origin verdoppelt, um gegen den Schritt der NASA zu protestieren, indem sie eine stark formulierte Infografik über die veröffentlichten Webseite.

Als Teil des HLS-Nationalteams (einer Gruppe bestehend aus Blue Origin, Lockheed Martin, Northrop Grumman und Draper, die ein menschliches Landesystem entwickeln wollen, um Amerikaner zurück zum Mond zu bringen) der Website von Blue Origin, die Infografiken nennt die Mondsonde von SpaceX in großen, fetten orangefarbenen Buchstaben „immens komplex“ und „hohes Risiko“.

„Es gibt eine noch nie dagewesene Anzahl von Technologien, Entwicklungen und Operationen, die noch nie zuvor für [SpaceX’s] Raumschiff zur Landung auf dem Mond “, die Grafik Bett. „Dazu gehört die Entwicklung von Super Heavy – nicht nur die größte jemals produzierte Trägerrakete, sondern auch die, die wiederverwendbar sein muss – und Starship, die erste wiederverwendbare zweite Stufe aller Zeiten.“

Die Grafik geht dann auf das Risiko ein, sicherzustellen, dass diese beiden Systeme konsistent funktionieren können, und stellt fest, dass der Startplatz in Boca Chica, Texas (von wo aus Starship gestartet würde) nie einen erfolgreichen Orbitalstart gemacht hat.

„Für eine einzelne Raumschiff-Mondlandung muss all dies unbedingt mehr als 10 Mal durchgeführt werden“, heißt es in der Notiz. sagte abschließend.

Unter der Infografik ist ein Link zu a Erklärung veröffentlicht von Blue Origin mit dem treffenden Titel “NASA’s Decision to Eliminate Human Landing System Competition Is Wrong for America”, in dem Blue Origin die NASA für eine “fehlerhafte Übernahme” von SpaceX und “inkonsistenten und unlauteren Wettbewerb” beschuldigt.

Während Musk Bezos nicht direkt zurückgeschlagen hat, scheint er seinen Kommentar in einem Tweet deutlich gemacht zu haben, den er als Reaktion auf ein Video gepostet hat, in dem er herausfindet, dass er das NASA-Stipendium gewonnen hat.

Ich möchte mich nur bei denen in der Regierung bedanken, die hart dafür kämpfen, dass das Richtige geschieht, trotz des extremen Drucks, etwas anderes zu tun. Hier liegt die grundlegende Güte des amerikanischen Staates. – Elon Musk (@elonmusk) 4. August 2021

„Ich liebe die NASA, habe sie immer geliebt“, schrieb Musk in seinem ersten Tweet in einem Thread mit zwei Tweets.

Er fuhr fort: „Ich möchte nur denen in der Regierung danken, die hart kämpfen, um das Richtige zu erreichen, trotz des extremen Drucks, etwas anderes zu tun. Hier liegt die grundlegende Güte des amerikanischen Staates.

NASA und SpaceX sind derzeit Ziel bis 2024 Astronauten zum Mond schicken.

