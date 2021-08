Weißrussischer Olympia-Sprinter erreicht Polen, nachdem er sich zu Hause der Ordnung widersetzt hat

WARSCHAU / TOKIO (Reuters) – Die belarussische Sprinterin Krystsina Tsimanouskaya ist am Mittwoch nach Polen geflohen, nachdem sie sich geweigert hatte, nach den Olympischen Spielen in Tokio in ihr autoritäres Land zurückzukehren.

Der Fall des 24-Jährigen könnte den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko weiter isolieren, der nach einem harten Vorgehen gegen seine Gegner seit letztem Jahr Gegenstand westlicher Sanktionen ist.

Tsimanouskaya war am Sonntag der letzte Schrei, als sie sagte, dass Trainer, die auf ihre Kritiker wütend waren, ihr befohlen, ihre Koffer zu packen und zum Flughafen zu fahren. Sie weigerte sich, einen Rückflug zu besteigen und suchte Schutz bei der japanischen Polizei.

Polen, das Lukaschenko seit langem kritisiert und viele Aktivisten aus Weißrussland beherbergte, gewährte ihr und ihrem Mann humanitäre Visa.

„Sie muss sich ausruhen. Sie ist müde, aber glücklich, in Polen zu sein. Sie wird in Polen an einem sicheren Ort bleiben “, sagte der stellvertretende polnische Außenminister Marcin Przydacz gegenüber Reuters.

Weißrussen warteten am Warschauer Flughafen und schwenkten Zeichen des Widerstands: Nelken und Fahnen in Rot und Weiß.

“Wir sind hier, um unseren Landsmann zu unterstützen, der die Wahrheit über die Geschehnisse im belarussischen Sport gesagt hat”, sagte Eugene Dudkin, ein 31-jähriger Student, der nach einer Nacht auf einer Polizeiwache nach Polen aufbrach, um sich zu manifestieren. .

Der in Warschau lebende belarussische Oppositionspolitiker Pavel Latushko twitterte ein Foto mit Tsimanouskaya. “Wir hoffen, dass die Qualen des Regimes bald ein Ende haben und Kristina in Neu-Weißrussland wieder sportliche Höhenflüge erobern kann!” er sagte.

Die Sprinterin, die die Nachlässigkeit ihrer Teamtrainer kritisiert hatte, verbrachte zwei Nächte in der polnischen Botschaft in Japan, bevor sie über die österreichische Hauptstadt Wien nach Polen flog.

Sie trug eine Sonnenbrille mit der Aufschrift “I RUN CLEAN”.

Das Nationale Olympische Komitee (NOK) von Belarus sagte, die Trainer hätten Tsimanouskaya auf Anraten von Ärzten wegen seines emotionalen und psychologischen Zustands von den Spielen ausgeschlossen. Er gab am Mittwoch keinen weiteren Kommentar ab, auch die Regierung tat es nicht.

„AUFGEREGT UND NERVEN“

Der Fall ereignete sich inmitten wachsender Besorgnis um die Sicherheit von Lukaschenkos Kritikern, auch in den Nachbarländern, nach einem harten Vorgehen, bei dem in Weißrussland Zehntausende festgenommen wurden.

Vitaly Shishov, ein in der Ukraine lebender belarussischer Aktivist, wurde am Dienstagmorgen in einem Park in der Nähe seines Hauses in Kiew erhängt aufgefunden. Die ukrainische Polizei hat Mordermittlungen eingeleitet und Präsident Wolodymyr Selenskij hat eine Sicherheitsüberprüfung der belarussischen Exilanten angeordnet.

Der Sport spielt eine herausragende Rolle in der belarussischen Politik unter Lukaschenko, einem Hockeyspieler und Skilangläufer, der dafür bekannt ist, an im Fernsehen übertragenen Rennen teilzunehmen, bei denen seine Gegner vor dem Überqueren der Ziellinie stürzen. Lukaschenko leitete persönlich das belarussische Olympische Komitee, bis er in diesem Jahr von seinem Sohn abgelöst wurde. Seine Website zitiert ihn mit den Worten “Sport ist unsere Ideologie”.

Das Internationale Olympische Komitee hat eine Untersuchung im Fall Tsimanouskaya eingeleitet und angekündigt, von den beiden angeblich beteiligten belarussischen Beamten zu hören.

Die USA warfen der Regierung Lukaschenko in diesem Fall “transnationale Repression” vor.

Die Polizei ging gegen abweichende Meinungen in Weißrussland nach einer Welle von Protesten vor, die durch die Wahlen im letzten Jahr ausgelöst wurde und die laut Opposition manipuliert wurden, um Lukaschenko an der Macht zu halten.

Die Behörden bezeichnen regierungsfeindliche Demonstranten als Kriminelle oder gewalttätige Revolutionäre, die vom Westen unterstützt werden.

Nachdem die Sprinterin nach Wien gekommen war, sagte der österreichische Vize-Umweltminister Magnus Brunner, sie sei in Sicherheit und es gehe ihr gut und fügte hinzu: “Sie ist verständlicherweise besorgt, aufgeregt und nervös, was mit ihr passieren wird.”

