Spanische Polizei sucht nach einer Notlandung nach vermissten Flugzeugpassagieren

Das Chaos hielt den Flughafen, einen wichtigen Touristenknotenpunkt, für mehr als drei Stunden geschlossen und zwang mehrere andere Flugzeuge zur Umleitung.

Es brachte auch einen neuen Aspekt in Spaniens wiederholte Kämpfe gegen illegale Grenzübertritte, sowohl auf dem Landweg von Marokko zu den spanischen Enklaven Ceuta und Melilla und Westafrika auf dem Seeweg, eine Route, die oft tödliche Folgen.

Die Polizei identifizierte den Mann, der ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nicht, sagte jedoch in einer Erklärung, dass er während des Fluges offenbar im diabetischen Koma gelitten habe. Er wurde von spanischen Medien als Marokkaner gemeldet. Ein weiterer Passagier, der ihn ins Krankenhaus begleitete, floh ebenfalls.

Aina Calvo, die Vertreterin der spanischen Zentralregierung auf den Balearen, von denen Mallorca die größte ist, sagte am Samstag auf einer Pressekonferenz zur Mittagspause, dass ein Vorfall wie der am Flughafen von Palma „noch in keinem anderen Teil unseres Landes“ vorgekommen sei .” ”

Sie sagte, 24 Personen seien beteiligt gewesen und seien von der Passagierliste identifiziert worden, von denen 12 inzwischen festgenommen wurden. Da die Polizei weiterhin nach vermissten Passagieren suchte, zielten die Ermittlungen auch darauf ab, ob es sich um eine sorgfältig geplante Flucht oder eher um eine eher spontane Entscheidung einiger Passagiere handelte, nach der Landung zu fliehen.