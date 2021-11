Große Heuchelei bei der Idee des “Bündnisses der Demokratie”: österreichischer Professor

TEHERAN – In einem Exklusivinterview mit der Teheran Times sagte der österreichische Professor Heinz Gartners, dass “in der Idee des Bündnisses der Demokratie viel Heuchelei steckt”.

Gartners merkt auch an, dass die abrahamitischen Abkommen den Trend zu einer Welt mit neuen Allianzen mit einer neuen Polarisierung unterstreichen.

Nachfolgend der vollständige Text des Interviews.

F: Welche Auswirkungen hat das AUKUS-Abkommen auf die Beziehungen zwischen Europa und den anderen drei Ländern?

A: Lassen Sie mich zunächst sagen, dass sich die internationalen Medien hauptsächlich auf den Streit zwischen Frankreich und den drei AUKUS-Staaten konzentrieren. Ich glaube nicht, dass das das Wichtigste ist. Frankreich fühlt sich verraten, deshalb ist Frankreich wütend. Aus globaler Sicht ist das Scheitern des Abkommens zwischen Frankreich und Australien hauptsächlich zweitrangig. Wenn Frankreich seine Waffen verkauft, bricht es immer wieder Vereinbarungen und verkauft die Waffen an jemand anderen. Das ist also grundsätzlich normal.

Noch wichtiger ist, dass sich die heutige Welt in Richtung des Aufbaus von Allianzen bewegt. AUKUS ist eine regionale Allianz, aber es gibt alle möglichen Versuche, Allianzen zu bilden. Es versteht sich von selbst, dass es traditionelle Bündnisse wie die NATO gibt, aber Präsident Biden versucht auch, eine „Allianz der Demokratien“ zu formen. Was er im Sinn hat, sind die Länder, die sich den Autokratien Chinas oder Russlands widersetzen. Er hat kein Problem damit, Nicht-Demokratien als Partner einzubeziehen, wie das kommunistische Vietnam oder Präsident Dutertes Philippinen oder Shri Modis Indien.

“Die Europäer könnten Garantien geben, die wirtschaftlichen Beziehungen zum Iran aufrechtzuerhalten und sich nicht an neuen Sanktionen zu beteiligen, wenn die USA sich zurückziehen.”

Präsident Biden sprach vor dem Nato-Gipfel von der „Allianz der Demokratien“ und betonte gemeinsame Werte. Gleichzeitig kritisiert die Europäische Union die NATO-Mitglieder Tukey, Ungarn und Polen, weil sie europäische Werte nicht respektieren. In der Idee der „Allianz der Demokratie“ steckt viel Heuchelei.

Die „Allianz der Demokratien“ ist sehr locker definiert. Es ist ein geopolitisches Bündnis, das mit wertvollen Argumenten untermauert wird, um eine Ideologie hinter sich zu haben. Ebenso sind die „Abraham-Abkommen“ ein antiiranisches geopolitisches Bündnis, das von mutmaßlichen gemeinsamen arabisch-israelischen Werten getragen wird. Daher haben sie wirtschaftliche und kulturelle Implikationen. Es versteht sich von selbst, dass eine der logischen Konsequenzen darin besteht, dass er die Interessen der Palästinenser ignorieren muss. Es darf nicht vergessen werden, dass der israelische Premierminister Netanjahu und US-Präsident Trump die Architekten des „Abraham-Abkommens“ waren. Eine historische Analogie könnte der Vertrag von St. Petersburg von 1907 sein, der zur englisch-russischen Teilung der Interessensphäre im Iran führte.

Der Versuch einer Allianz gegen den Iran könnte durch die neuen Beziehungen zwischen dem Iran und den arabischen Ländern geschwächt werden. Diese „Abraham-Abkommen“ mögen ein Nebenthema sein, aber sie unterstreichen den Trend zu einer Welt mit neuen Allianzen mit einer neuen Polarisierung. Es hat alle Merkmale eines neuen Kalten Krieges. Der alte Kalte Krieg war der Konflikt zwischen Kapitalismus und Kommunismus, Marktwirtschaft und Staatswirtschaft, aber geopolitischer Natur. Die heutige Polarisierung scheint ein Konflikt zwischen Demokratien und Nicht-Demokratien zu sein, ist aber auch geopolitisch. Der Kalte Krieg von heute spiegelt also einen Teil des alten Kalten Krieges wider.

Es gibt eine Debatte innerhalb der Europäischen Union über die sogenannte “strategische Autonomie”, die im Grunde eine französische Idee ist, etwas autonomer von den Vereinigten Staaten zu sein. In der Debatte geht es darum, wie die Europäische Union mehr militärische Fähigkeiten erreichen kann. Auch die Debatte um den „strategischen Kompass“ der Europäischen Union, der 2022 veröffentlicht wird, wird von der Frage bestimmt, wie die Europäische Union militärisch leistungsfähiger werden könnte. Die erste Reaktion von EU-Beamten auf den US-Abzug aus Afghanistan war ähnlich, dass die Europäische Union über eigene militärische Fähigkeiten verfügen muss und sich nicht ausschließlich auf die Vereinigten Staaten verlassen kann. Die Sowjetunion, die USA, die NATO haben nicht die erwarteten Veränderungen vorgenommen. Andererseits muss die Europäische Union vor allem eine diplomatische Rolle spielen. Wir müssen uns an das Schlussdokument von Helsinki von 1975 erinnern, dem Beginn des Prozesses der „Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ (KSZE), die später zur OSZE wurde. Es war ein wunderbares Konzept auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Das Dokument betonte Zusammenarbeit und Koexistenz und die Idee einer gemeinsamen Sicherheit statt eines Konflikts. Das Dokument von 1975 erwähnte die Ausdrücke „Feind, Feind, Rivale, Konkurrent“ nicht. Diese erscheinen heute in den meisten Sicherheitsrichtlinien und Doktrinen.

In der Europäischen Union wird argumentiert, dass sie keinen diplomatischen Einfluss hätte, wenn sie keine militärischen Fähigkeiten hätte. Dieses Argument wurde am Beispiel Katar widerlegt. Katar ist ein kleines Land am Persischen Golf, das zu einem Zentrum diplomatischer Aktivitäten in Bezug auf Afghanistan wird. Katar hat nicht viele militärische Fähigkeiten, ist aber in der Lage, diplomatische Initiativen zu organisieren. Warum könnte die Europäische Union ohne enorme militärische Fähigkeiten nicht dasselbe tun? Nicht die EU hat die Folgekonferenzen organisiert, sondern Moskau und Teheran.

Es versteht sich von selbst, dass Europa militärische Fähigkeiten für friedenserhaltende Missionen braucht, aber der Versuch, eine große geopolitische Rolle zu spielen, ist der falsche Ansatz. Die europäischen Bürger haben eine vernünftigere Ansicht. Laut einer Umfrage des European Council on Foreign Relations sagt eine Mehrheit von 65 % der Europäer, dass die Europäer bei einem Konflikt zwischen China und den USA neutral bleiben sollten. Es versteht sich von selbst, dass sich die Europäer in einem militärischen Konflikt nicht auf die Seite Chinas stellen werden. Aber die Europäer sollten es sich zweimal überlegen, sich in Konflikten und sogar Kriegen auf die Seite der Vereinigten Staaten zu stellen, was nicht in ihrem eigenen Interesse, sondern vielleicht als Teil einer Bündnispolitik liegt. Europäische Bürger sind schlauer als Politiker!

F: Reden wir wirklich von einer neuen Form der Beziehung zwischen Europäern und den Vereinigten Staaten, in der das Vertrauen nicht mehr wie zuvor besteht, weil die Vereinigten Staaten nicht zum ersten Mal europäische Länder verraten haben?

A: Regierungen, einschließlich Frankreichs, versuchen, starke transatlantische Beziehungen zu haben, insbesondere aber Deutschland, unabhängig von der bestehenden Regierung. Natürlich debattiert die EU über strategische Autonomie, weil sie weiß, dass sie sich nicht vollständig auf die Vereinigten Staaten verlassen kann, aber das wird kein Bruch sein. Im Grunde haben die Europäer bis zum Irakkrieg 2003 geschwiegen und alles akzeptiert, was die Vereinigten Staaten getan haben, einschließlich der Gräueltaten der Vereinigten Staaten während des Vietnamkrieges. 2003 war ein anderer Fall. Bei den Franzosen, aber auch bei den Deutschen herrschte ein gewisses Misstrauen gegenüber ihren Interessen. Im Fall Libyen enthielt sich die deutsche Delegation im UN-Sicherheitsrat der Stimme. In vielerlei Hinsicht bedauern deutsche Beamte heute den Schritt, weil er von der transatlantischen Solidarität abgewichen ist. Aber ich glaube nicht, dass es ein großes Schlupfloch gibt. Es kann mehr Unterschiede geben als zuvor.

Die Europäische Union ist eine Wirtschaftsmacht, aber sie spielt nicht die Rolle einer Wirtschaftsmacht. Beispielsweise sollte die EU die USA auffordern, Sekundärsanktionen aufzuheben, damit sie unabhängiger agieren und ohne Strafe Geschäfte mit dem Iran machen können.

Bezüglich des JCPOA will der Iran von den USA eine Garantie erhalten, dass er sich nicht mehr aus ihm zurückzieht. Dies ist nicht möglich, weil das amerikanische politische System es dem scheidenden amerikanischen Präsidenten nicht erlaubt, die Garantie für den nächsten Präsidenten zu geben. Aber die Europäer könnten die Garantie geben, die Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran aufrechtzuerhalten und sich nicht an neuen Sanktionen zu beteiligen, wenn die USA sich zurückziehen.

F: Welche Auswirkungen hat das AUKUS-Abkommen auf den NVV? Verletzt er ihn?

A: Es gibt hier einige Unklarheiten, von denen wir nicht wirklich wissen. Ich habe nicht genügend Informationen, um zu wissen, ob die Teilnehmer dieser Vereinbarung die IAEA benachrichtigt haben. Nichtsdestotrotz können nuklearbetriebene U-Boote als Atomwaffen eingestuft werden, was gegen den NVV verstoßen würde, da Australien kein Atomwaffenstaat ist. Es wird hochangereichertes Uran verwendet. Wenn die Situation eintritt, werden auf diesen U-Booten Atomraketen stationiert. Sie sind in der Lage, Atomwaffen zu transportieren. Dieser Pakt würde dann ein Pakt über Atomwaffen werden.