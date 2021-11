Der Regisseur von Final Fantasy 14 macht „meinen eigenen Egoismus“ für die zweiwöchige Verzögerung der Endwalker-Erweiterung verantwortlich • Eurogamer.net

Square Enix hat die Endwalker-Erweiterung von Final Fantasy 14 um zwei Wochen verschoben.

In einem Hinweis für Spieler, Produzent und Regisseur Naoki Yoshida hat sich für die Verzögerung entschuldigt, die dazu führt, dass die mit Spannung erwartete Erweiterung von ihrem ursprünglichen Erscheinungsdatum am 23. November auf den 7. Dezember verschoben wird.

„Es tut mir wirklich leid“, sagte Yoshida.

Der Early Access zu Endwalker beginnt jetzt am 3. Dezember, bevor der eigentliche Start am 7. Dezember erfolgt. Patch 6.01 wird am 21. Dezember veröffentlicht. Patch 6.05 ist für den 4. Januar geplant.

Der neue Launch-Trailer ist unten:

Yoshida sagte, es sei ihr eigener “Egoismus”, der die Verzögerung verursacht habe.

„Der größte Faktor hinter der Änderung des Erscheinungsdatums war mein eigener Egoismus als Game Director“, gab er zu.

“Seit ich für das ursprüngliche FF14 verantwortlich bin, habe ich die Entwicklung und den Betrieb von FF14 in den letzten 11 Jahren fortgesetzt und gleichzeitig versucht, meine Position als Produzent, der das Projekt überwacht, und als verantwortlicher Regisseur auszugleichen. Es war meine Absicht, genauso zu arbeiten.” als wir uns den letzten Stadien der Entwicklung von Endwalker näherten.

“Wie ich bereits in Interviews und Live-Übertragungen erwähnt habe, wird Endwalker das größte Erweiterungspaket in der Geschichte von FFX14 sein. Es war ein riesiges Unterfangen, aber wir haben uns nach folgenden Richtlinien weiterentwickelt. Pläne, die es uns ermöglichen, dies rechtzeitig zu tun.” für den ursprünglich geplanten Veröffentlichungstermin, auch wenn zugegebenermaßen alles bis zum Ende gehen würde.

„Als wir uns jedoch dem Ende der Entwicklung näherten und alles durchspielten – von Quests bis hin zu Kampfinhalten und dergleichen – konnte ich meinen Wunsch, die Qualität von Endwalker weiter zu verbessern, nicht zurückhalten, insbesondere weil dieses Erweiterungspaket den ersten großen Höhepunkt darstellt der bisherigen Veranstaltungen in FF14.

“Auch wenn wir über Endwalker hinausblicken, wird die Geschichte von FF14 noch lange weitergehen und wir hoffen, noch viele weitere unterhaltsame Erfahrungen im Spiel zu bieten. Aber gerade weil Endwalker die erste große Saga abschließt, hatte ich das Gefühl, dass unser Team hatte.” uns an die “Grenzen” zu bringen, die ich mir vorgestellt habe.

„Als Ergebnis sind wir fest entschlossen, uns an die kleinsten Nuancen anzupassen und sicherzustellen, dass unser Schreiben selbst die feinsten Punkte der umfangreichen und komplexen Geschichte abdeckt, die sich in den letzten 11 Jahren seit dem ursprünglichen FF14 entwickelt hat genieße ihr Endwalker-Abenteuer in vollen Zügen.

„Dies führte leider dazu, dass wir uns aufgrund dieses Zeitaufwands für weitere Verbesserungen in einer Situation befanden, in der wir den Zeitaufwand für die abschließenden QS-Prüfungen reduziert haben.

“Bei diesem Tempo war das Risiko größer, dass wir den Release-Termin erreichen, ohne die Qualität ‚Stabilität‘ zu garantieren, und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, den Release bis dahin zu verschieben. Wir rechnen auch mit großen Staus.” In allen Spielwelten dachte ich, auch in dieser Hinsicht wäre es nicht fair von uns, die Erweiterung ohne ausreichende „Stabilität“ zu veröffentlichen. Es tut mir so leid.

„Wenn ich meine eigene Karriere betrachte, habe ich bisher noch nie einen angekündigten Release-Termin verschoben (obwohl ich einen Release vom Frühjahr auf den Frühsommer verschoben habe …) Da ich mir in Vorbereitung auf den ursprünglichen Veröffentlichungstermin einige Tage frei genommen habe, war ich unglaublich hin- und hergerissen, ob wir das Erweiterungspaket verkleinern oder den Inhalt sogar in Raten veröffentlichen sollten. Daher bitte ich Sie demütig, mir meine Entscheidung zu verzeihen. “

Yoshida sagte, er sei zuversichtlich, dass Endwalker der Aufgabe gewachsen sein wird, wenn es nächsten Monat veröffentlicht wird.

“Ich möchte mich noch einmal aufrichtig für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die unseren Spielern und Kollegen aufgrund meiner eigenen Mängel entstanden sind”, fügte Yoshida hinzu. „Ich entschuldige mich aufrichtig für diese Entscheidung.

“Wir werden weiterhin alles tun, um Ihnen nicht nur in Endwalker, sondern auch durch weitere Updates und Inhalte, die Ihnen folgen werden, das beste Erlebnis zu bieten, um Ihr Vertrauen Schritt für Schritt wiederherzustellen.”