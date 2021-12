Spanien befiehlt 33.000 Menschen, sich wegen des giftigen Gases eines Vulkans einzusperren

Spanien hat auf der Insel La Palma mehr als 30.000 Menschen angewiesen, nach Giftgas von a . in Innenräumen zu bleiben Vulkan hat eine Explosion aus Rauch und Asche in die Luft geschickt.

Der Vulkan Cumbre Vieja wachte am Sonntag auf, nachdem seit dem 19. September 85 Tage lang eine niedrige Aktivität gemeldet worden war. laut Associated Press.

Die Regionalregierung der spanischen Kanaren hat in drei Gemeinden die Schließung der Bewohner angeordnet, nachdem hohe Schwefeldioxidwerte in der Luft festgestellt wurden. Agence France Presse berichtete.

„Schließen Sie Türen, Fenster und Fensterläden und verhindern Sie, dass Luft von außen eindringt“, sagte die Regionalregierung in einer Erklärung von AFP. „Beschränken Sie sich, wenn möglich, in den am weitesten innen gelegenen Räumen“, fügte er hinzu.

Die örtlichen Behörden forderten die Anwohner außerdem auf, die Klimaanlage und die Heizung auszuschalten und Türen und Fenster mit Klebeband abzudichten.

„Wenn Sie sich draußen befinden, seien Sie sich bewusst, dass ein Auto kein sicherer Ort ist, und beschränken Sie sich auf das erste Gebäude, das Sie finden“, heißt es in der Erklärung.

Laut Stavros Meletlidis vom spanischen Nationalen Geographischen Institut dauerte die Eruption aktuell länger als jede andere auf La Palma seit Beginn der Aufzeichnungen. Vor über 500 Jahren, laut Reuters.

Bilder, die um 8.30 Uhr kanarischer Zeit vom Mirador de Las Hoyas aufgenommen wurden / Bilder, die um 8.30 Uhr kanarischer Zeit vom Mirador de Las Hoyas aufgenommen wurden pic.twitter.com/9Xir2ntzOU – INVOLCAN (@involcan) 12. Dezember 2021

Das europäische Copernicus-Satellitenprogramm sagte in einer Schadensgutachten dass 1.193 Hektar Land und über 3.000 Gebäude von Lava betroffen sind. Er fügte hinzu, dass seit dem 19. September mehr als 7.000 Menschen aus ihren Häusern evakuiert wurden.

Der AP sagte, spanische Experten hätten zuvor gesagt, der Ausbruch auf La Palma könne bis zu drei Monate dauern.