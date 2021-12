Dragon Knight für Dungeon Fighter Duel im neuen Gameplay-Trailer angekündigt

Mit der Ankündigung des Hitman und offener Betatest für Dungeon Fighter Duel Gestern Abend gab der Teaser bekannt, dass weitere Charaktere auf dem Weg sind, und sie haben gerade einen von ihnen enthüllt.

Nexon und Neople haben heute Abend einen neuen Trailer für DNF Duel veröffentlicht, um zu bestätigen, was viele Fans vermuteten, dass auch der Drachenritter und sein Freund spielen werden.

Wie man aus seinem Klassentitel leicht erraten kann, tritt der Drachenritter mit einem kleinen Drachengefährten an seiner Seite in den Kampf – obwohl er für sein Superkino viel größer wird.

Interessanterweise sieht es so aus, als ob der kleine Drache getrennt vom Ritter selbst befehligt und positioniert werden kann, um Feuerbälle zu schießen oder eine Schockwelle zu senden, die an Zooey in Granblue Fantasy: Versus erinnert.

Die Kämpferin selbst hat einen speziellen Stich, einen riesigen Schwung, der ihre Klinge verwandelt, die Fähigkeit, ihren Drachenhandschuh abzuschießen oder damit den Gegner zu greifen und zur Detonation zu bringen.

Der offene Betatest von DNF Duel soll diesen Freitag, den 17. Dezember um 18:00 Uhr PST beginnen, aber es ist zu diesem Zeitpunkt unklar, ob Dragon Knight in die Liste aufgenommen wird, wenn wir unsere erste Chance haben, das Spiel in die Hände zu bekommen Sehen Sie sich unten seinen vollständigen Trailer an.

