Stimmen Sie für die BroadwayWorld Austria Awards 2021 ab; AS IN HEAVEN vom Musiktheater Linz ist bestes Musical

Unsere Leser haben die Nominierten ausgewählt und die Abstimmung für die BroadwayWorld Austria Awards 2021 ist jetzt geöffnet! Die Regional Awards 2021 ehren Produktionen, die zwischen dem 1. Oktober 2020 und dem 30. September 2021 uraufgeführt wurden.

Sehen Sie sich die aktuelle Bestenliste unten an!

Das Voting ist jetzt bis zum 31. Dezember geöffnet! Die Gewinner werden im Januar bekannt gegeben.

Streaming-Produktionen sind in diesem Jahr in den als solche gekennzeichneten Kategorien förderfähig. In diesem Jahr ermöglicht BroadwayWorld dem Publikum auch, darüber abzustimmen, in welche Theater sie am liebsten zurückkehren und welche Produktionen sie am meisten sehen möchten.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Lieblingstheater, Stars und Shows die Anerkennung erhalten, die sie verdienen!

Die BroadwayWorld Regional Awards sind die größten Theaterpublikumspreise, an denen mehr als 100 Städte aus der ganzen Welt teilnehmen.

Wer wird gewinnen? Stimmen Sie vor dem 31. Dezember ab!

Hier das aktuelle Ranking von Österreich:

Beste Choreographie in einem Theaterstück oder Musical

Jerome Knol – MARIA UND MAX – Landestheater Linz – 2021 55%

Jonathan Huor- WIR SIND MUSIKALisch – Raimund Theater (VBW) – 2021 34%

Jonathan Huor- WEST-SIDE-GESCHICHTE – Seefest Mörbisch – 2021 11%

Bestes Kostümdesign für ein Theaterstück oder Musical

Aleksandra Kica- AUF DEINEN FÜSSEN – Sommermusical Amstetten – 2021 53%

Aleksandra Kica- ROXA UND DEIN WUNDERBARES TEAM – Volksoper Wien – 2021 33%

Nina Holzapfel- MEIN SEHR SELTSAMER FREUND WALTER – Burgtheater – 2021 zehn%

Beste Regie in einem Musical

Matthias Davids- PIAF – Musiktheater Linz – 2021 38%

Andy Hallwaxx- MARIA UND MAX – Landestheater Linz – 2021 26%

Alex Balga – AUF DEINEN FÜSSEN – Sommermusical Amstetten – 2021 20%

Beste Richtung eines Teils

Stephanie Mohr- DIE STADT DER BLINDEN – Theater Id Josefstadt – 2021 39 %

Werner Sobotka- ANERKENNEN – Rabenhof – 2021 32%

Martin Kusaj- MARIA STUART – Burgtheater – 2021 24%

Beste Richtung einer Strömung

Andy Hallwaxx- MARIA UND MAX – Landestheater Linz – 2021 83%

Richard Panzerböck – DIE KLEINE HEXE – Burgtheater – 2021 12%

Johan Simons- RICHARD II. – Burgtheater – 2021 4%

Bessere Bearbeitung eines Streams

Jonatan Salgado Romero – MARIA UND MAX – Landestheater Linz – 2021 89%

Moritz Grewenig- RICHARD II. – Burgtheater – 2021 11%

Bestes Lichtdesign für ein Theaterstück oder Musical

Michael Grundner- WIR SIND MUSIKALisch – Raimund Theater (VBW) – 2021 46%

Michael Grundner- AUF DEINEN FÜSSEN – Sommermusical Amstetten – 2021 28%

Michael Grundner- WEST-SIDE-GESCHICHTE – Seefest Mörbisch – 2021 16%

Bestes Musical

WIE IM HIMMEL – Musiktheater Linz – 2021 47%

WIR SIND MUSIKALisch – Raimund Theater (VBW) – 2021 26%

KATZEN – 2021 18%

Bester Darsteller in einem Musical

Daniela Dett- PIAF – Musiktheater Linz – 2021 51%

Drew Sarich – WIR SIND MUSIKALisch – Raimund Theater (VBW) – 2021 24%

Stephen Martin Allan- KATZEN – 2021 14%

Bester Darsteller in einem Stück

Birgit Minichmayr- MARIA STUART – Burgtheater – 2021 56%

Pia Zimmermann- MEIN SEHR SELTSAMER FREUND WALTER – Burgtheater – 2021 21%

Bibiana Beglau – MARIA STUART – Burgtheater – 2021 16%

Bester Darsteller in einem Streaming-Musical

Celina Dos Santos – MARIA UND MAX – Landestheater Linz – 2021 45%

David Arnsperger- MARIA UND MAX – Landestheater Linz – 2021 34%

Sanne Mieloo – MARIA UND MAX – Landestheater Linz – 2021 21%

Bester Performer in einem Streaming-Spiel

Sarah Viktoria Frick- RICHARD II. – Burgtheater – 2021 35%

Martin Schwab- RICHARD II. – Burgtheater – 2021 29%

Felix Kammerer- DIE KLEINE HEXE – Burgtheater – 2021 27%

Beste Produktion des Jahres (persönlich)

WIR SIND MUSIKALisch – Raimund Theater (VBW) – 2021 57%

KATZEN – 2021 33%

WEST-SIDE-GESCHICHTE – Seefest Mörbisch – 2021 11%

Bestes Bühnenbild für ein Theaterstück oder Musical

KATZEN – 2021 32%

Sam herum – AUF DEINEN FÜSSEN – Sommermusical Amstetten – 2021 23%

Walter Vogelweider – WEST-SIDE-GESCHICHTE – Seefest Mörbisch – 2021 16%

Bestes Sounddesign für ein Theaterstück oder Musical

Tom Strebel- WIR SIND MUSIKALisch – Raimund Theater (VBW) – 2021 85%

Bert Wrede – MARIA STUART – Salzburger Festspiele, Burgtheater – 2021 8%

Mieko Suzuki- RICHARD II. – Burgtheater – 2021 8%

Bester Nebendarsteller in einem Theaterstück

Olivier Negele- MARIA STUART – Salzburger Festspiele, Burgtheater – 2021 67 %

Falk Rockstroh – RICHARD II. – Burgtheater – 2021 33%