Späte Nachttests von Space-X betreffen Einwohner von McGregor

MCGREGOR, Texas – Die Einwohner von McGregor müssen sich erneut mit lautem Lärm, polternden Böden und wackelnden Wänden auseinandersetzen.

„Wir hatten sehr spezifische Gespräche mit Space-X und sie wussten, dass das Problem bis zu einem Punkt angewachsen war, an dem es wirklich nicht das war, womit irgendjemand in der Gegend von McGregor gerechnet hatte“, sagte Bürgermeister Jim Hering gegenüber 25 News.

Für kurze Zeit konnten sie den Lärm begrenzen, indem sie ihre Raketen vertikal statt horizontal testeten und dem Schall die Möglichkeit gaben, vom Boden absorbiert zu werden.

„Das Geräusch geht in den Boden, in eine Flamme und einen Schalldämpfer“, sagte Bürgermeister Hering. „Es besteht aus Beton und Stahl und ist mit Wasser bedeckt, und es killt wirklich den Lärm.“

Obwohl es eine Weile funktionierte, führte eine Fehlfunktion dazu, dass sie zu ihrem ursprünglichen Teststil zurückkehrten. Für die Bewohner von McGregor bedeutet das, dass der Sound zurück ist.

„Es ist ziemlich laut“, sagte der Anwohner Camryn Thane. „Du hörst irgendwie auf, was du tust, und ich schätze, du wartest, bis es fertig ist. Es ist schwer, andere zu hören oder wenn du etwas ansiehst, ist es schwer zu verstehen oder sich auf das zu konzentrieren, was du tust. fertig.“

Camryn Thane hat ihr ganzes Leben in McGregor gelebt und seit der Mittelschule Space-X-Tests durchgeführt. Sie sagte, es scheine lauter und lauter und öfter zu werden, eine wachsende Sorge für viele.

„In Gebäuden in der Innenstadt fällt viel Putz von den Wänden“, sagte sie. „Es ziehen viele Menschen in die Gegend, viele neue Häuser werden gebaut, also ist es großartig, dass Space-X diese Wiederbelebung in die Stadt bringt, aber ich frage mich nur, ob wir bereit sind, ob die historischen Gebäude es sind bereit. „

Bürgermeister Hering sagte, er habe Space-X kontaktiert und das Unternehmen habe versprochen, diese Bedenken auszuräumen.

„Die Leute wollen wissen, dass es behoben wird, dass es nicht ewig so weitergehen wird“, sagte er. „Space-X sagt mir, dass sie es nicht tun, und ich glaube ihnen, also werden wir sehen.“

Ein Test fand am Donnerstagabend nach 22 Uhr statt, mehr als eine Stunde nachdem die städtischen Richtlinien dies zulassen. In einem früheren Interview sagten Beamte der Stadt gegenüber 25 News, dass Space-X in jedem Fall mit bis zu 25.000 US-Dollar belastet werden kann.