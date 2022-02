Kurdwin Ayub in den sozialen Medien, Selbstfindung in der Berliner „Sonne“

Soziale Medien, Sexualpolitik und der Kampf einer rebellischen jungen Frau, sich selbst zu finden, stehen im Mittelpunkt von Kurdwin Ayubs Spielfilmdebüt „Sonne“, das am 12. Februar in der Sektion Begegnungen der Berliner Filmfestspiele seine Weltpremiere feiert.

Die Geschichte spielt in Wien und beginnt damit, dass drei Mädchen im Teenageralter lippensynchron einen Hijab tragen und eine provokative Tanzeinlage zu einem Popsong aufführen. Ein Video wird schnell viral und macht das Trio über Nacht zu einer Sensation, insbesondere unter kurdischen Muslimen.

Aber für Yesmin (Melina Benli), die einzige der drei mit kurdischen Wurzeln, entfremdet die plötzliche Popularität sie sowohl von ihren Freunden als auch von ihrer Kultur. Die Distanz wächst erst, als sich seine Freunde, gespielt von Law Wallner und Maya Wopienka, in ein Duo junger kurdischer Patrioten verlieben.

Das provokative Spielfilmdebüt von Ayub, einer Drehbuchautorin, Regisseurin und Video- und Performancekünstlerin, die dafür bekannt ist, die Grenzen zwischen Realität und Fiktion zu verwischen, stützt sich auf aktuelle Ereignisse, virale Nachrichten und die eigene Erfahrung der Filmemacherin, um ein lebendiges Porträt einer jungen Frau am Scheideweg zu zeichnen . „Ich spiele immer mit dem, was real ist und was nicht, wer ich bin, ist diese Geschichte das, was ich durchgemacht habe?“ Sie sagt.

Ayub wurde im Irak geboren und floh während des ersten Golfkriegs mit ihrer Familie aus dem Land. Sie verbrachten einige Zeit in der Türkei, bevor sie nach Österreich zogen, wo Ayub seine ersten Schritte in einem Flüchtlingslager machte. Sie wuchs am Stadtrand von Wien auf, wo sie ein „normales österreichisches Leben mit meinen am Stadtrand lebenden Flüchtlingseltern“ führte.

Seine Wahrnehmung änderte sich jedoch als Teenager. „Nach einer Weile wurde mir klar, dass die Leute mich nicht so sehen“, sagt sie. „Es war seltsam, denn als ich im Irak war, war ich kein Kurde, ich war kein perfekter Iraker, ich war ein Europäer. Aber wenn ich hier bin, sehen mich die Leute nicht als Österreicher.

„Sonne“ erforscht diese Identitätskrise anhand der Figur von Yesmin, die mit ihrer konservativen Mutter wegen Make-up und ihren freigeistigen Freunden wegen Hijabs und Säumen aneinander gerät. Es ist eine Krise, die sich durch den Funhouse-Spiegel einer modernen Welt bricht, in der soziale Medien es uns ermöglichen, neue Identitäten in der Zeit auszusortieren, die es braucht, um Filter auf Instagram zu wechseln.

Aber während die Einsätze für seine beiden österreichischen Freunde, die plötzlich in eine seltsame und verlockende fremde Welt hineingezogen werden, gering sind, scheinen sie für Yesmin, der seine kurdische Identität nicht so einfach ignorieren kann, unglaublich hoch. „Sie kommt aus dieser Familie, und das ist das System, in dem sie lebt, und es ist ein Kampf, das hinter sich zu lassen“, sagt Ayub.

„Sonne“ wird international von Cercamon aufgegriffen und von Ulrich Seidl produziert, dessen neuester Spielfilm „Rimini“ im Hauptwettbewerb der Berlinale kandidiert. Kameramann Enzo Brandner und Cutter Roland Stöttinger arbeiteten mit Ayub zusammen, um einen kinetischen visuellen Stil zu schaffen, der Textnachrichten, Instagram-Posts und TikTok-Videos verwendet, um eine Erfahrung darzustellen, von der der Regisseur sagt, dass sie heute „so ist, als würde man die emotionale Welt eines jungen Menschen sehen“.

Sie gibt zu, dass es eine Welt ist, die komplexer ist als die, in der sie aufgewachsen ist, wobei soziale Medien einen zunehmend durchdringenden Einfluss auf das Leben junger Mädchen haben, die versuchen, sich in den sich ständig ändernden sozialen und sexuellen Sitten zurechtzufinden.

Obwohl er jetzt 31 ist, kann Ayub diesen Kampf immer noch nachvollziehen. „Ich erinnere mich an mich [as a teenager]. Ich war so deprimiert“, sagt sie. „Manchmal schaue ich zurück und denke: ‚Vielleicht sollte ich es nicht tun [have been] so deprimiert. Weil es mir gut geht, ich bin gesund, es gab keine Pandemie.’ “ Sie lacht. „Eigentlich war alles in Ordnung. Das ist die Sympathie, die ich jetzt mit Mädchen habe. Weil ich weiß, wie schwer es ist.