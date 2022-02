Kein Groll zwischen Ralph Hasenhüttl und Ralf Rangnick über Leipzig 2018-Aus

Ralph Hasenhüttl hat darauf bestanden, dass Ralf Rangnick keine Schuld an seinem Abgang von RB Leipzig im Jahr 2018 hatte, und sagte, es seien andere innerhalb des Bundesligisten gewesen, die seiner Philosophie nicht zustimmten.

Rangnick und Hasenhuttl, die am Samstag im Old Trafford aufeinander treffen, wenn Manchester United Southampton in der Premier League empfängt, verbrachten zwei Spielzeiten zusammen in Leipzig.

Hasenhüttl führte sie 2016/17 auf den zweiten Platz, während Rangnick als Sportdirektor arbeitete, aber die Beziehung des Österreichers zur Leipziger Hierarchie verschlechterte sich in der folgenden Saison.

Leipzig wurde Sechster in der Bundesliga und konnte sich nicht für die Ko-Runde der Champions League qualifizieren, bevor Hasenhüttl eine vorzeitige Vertragsauflösung ohne Verlängerung beantragte.

„Es war eine sehr erfolgreiche Zeit, besonders im ersten Jahr“, sagte Hasenhuttl, der im Dezember darauf zum Trainer von Southampton ernannt wurde und am Mittwoch sein 500. Spiel als Trainer mit einem beeindruckenden 3:2-Sieg bei Tottenham feierte.

„Das zweite Jahr war sehr neu für uns, es gab viele Champions-League-Spiele und wir haben alle dazugelernt.

„Ich hatte am Ende das Gefühl und deshalb bin ich gegangen, dass ich meinen eigenen Weg gehen und meinen Führungsstil weiterentwickeln musste, weil es in Leipzig nicht immer einfach war.

„Im zweiten Jahr haben wir Bayern München zu Hause mit 2:1 geschlagen, und dann wurde über zu wenig RB-Philosophie im Spiel gesprochen.

„Es gab Teile, denen ich nicht zustimmen konnte, also war es wichtig für mich, rauszugehen und andere Dinge zu lernen.“

Auf die Frage, ob Rangnick, der an dem Treffen teilnahm, das seinen Aufenthalt in Leipzig beendete, eine Rolle bei seinem späteren Abgang gespielt habe, antwortete Hasenhüttl: „Nein, die Vereinsleute.

„Wir alle, ich und mein Team, hatten das Gefühl, dass wir den nächsten Schritt machen mussten, weil er wichtig für unsere Entwicklung war.

„Ich war als Manager, der sehr gut pressen konnte, immer reduziert, aber ich wusste, dass ich mehr lernen musste, als wir in Leipzig immer dominanter wurden.

Die Geschichte geht weiter

„Man muss aufgeschlossen sein und Rückschläge akzeptieren, in manchen Spielen das Gefühl haben, dass man nicht die richtigen Lösungen findet. Es hilft Ihnen, sich zu verbessern, und schließlich wird das Spiel für Sie interessanter.

„Aber ich war immer gerne in Leipzig, weil ich viel gelernt habe und es ein wichtiger Schritt in meiner Trainerkarriere war.“

Interimschef Rangnick hat seit seiner Übernahme von United Anfang Dezember nur eines seiner neun Premier League-Spiele verloren.

Aber ein Ausscheiden aus dem FA Cup nach Middlesbrough und ein 1: 1-Unentschieden beim Premier League-Schlusslicht Burnley haben Fragen zu den Auswirkungen aufgeworfen, die Rangnick auf sein Team haben kann.

„Als Trainer ist es sehr wichtig, und ich bin mir sicher, dass Ralf das weiß, dass man sein Spiel an die Spieler anpasst, die man hat“, sagte Hasenhuttl, der Southampton nach einer Niederlage in sieben Spielen in die obere Tabellenhälfte katapultierte.

„Es macht keinen Sinn, etwas zu spielen, für das man offensichtlich nicht die Spieler hat.

„Aber Ralf muss ich das nicht sagen, er ist ein sehr erfahrener Manager. Er weiß, wie es geht, und das ist ihm immer gelungen.