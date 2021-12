SpaceX wird heute Abend in weniger als 16 Stunden seine zweite Falcon 9-Rakete starten. Sehen Sie es live.

CAP CANAVERAL, Florida.– SpaceX wird am Samstag (18. Dezember) in weniger als 24 Stunden seine zweite Rakete starten und Sie können die Aktion live online verfolgen.

Privates Raumfahrtunternehmen startet Kommunikationssatelliten Turksat 5B für die Türkei auf einem seiner früheren Flüge Falke 9 Raketen. Die Mission wird voraussichtlich vom Space Launch Complex 40 auf der Space Force Base in Cape Canaveral hier in Florida während eines 90-minütigen Fensters abheben, das um 22:58 Uhr EST (0358 GMT Sonntag) geöffnet wird.

Sie können den Start live in einem Fenster oben auf dieser Seite und auf der Homepage von Space.com verfolgen, zum Zeitpunkt des Starts, mit freundlicher Genehmigung von EspaceX. Die Live-Berichterstattung beginnt etwa 15 Minuten vor dem Abflug. Du kannst auch Sehen Sie sich den Start direkt über SpaceX an und auf Youtube.

Video: SpaceX startet Falcon 9-Rakete für den 11. Rekordflug

Der Flug am Samstag ist der zweite eines Doppelstarts von SpaceX, da das private Raumfahrtunternehmen zwei verschiedene Falcon 9-Raketen von zwei verschiedenen Küsten aus startet.

Um 7:41 Uhr EST (12:41 Uhr GMT), SpaceX startete eine Falcon 9-Rakete auf ihrem 11. Flug, ein neuer Rekord, als Teil einer Mission, 52 seiner eigenen Starlink-Internetsatelliten ins All zu schicken. Etwas mehr als 15 Stunden später bereitet das Unternehmen den Start einer weiteren Falcon 9-Rakete vor, die diesmal einen Kommunikationssatelliten für die Türkei ins All bringt.

Die Turksat 5B-Mission ist der zweite von zwei Satelliten, die SpaceX im Auftrag der Türkei starten soll; sein Gegenüber, Turksat 5A, im Januar gestartet. Das Land beabsichtigt, seine Präsenz im Weltraum zu erhöhen, und als solcher wird der Satellit dazu beitragen, Kunden in der Türkei, im Nahen Osten, in Europa und in Teilen Afrikas Kommunikationsfähigkeiten bereitzustellen.

Die Weltraumambitionen der Türkei sind jedoch nicht unumstritten, da sich Aktivisten im vergangenen Oktober über die Rolle der Türkei in einem Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan aufregten. protestiert gegen den Start von SpaceXs Turksat 5A am Hauptsitz des Unternehmens in Hawthorne, Kalifornien, bei einem erfolglosen Versuch, den Start zu stoppen.

Heute befindet sich der Satellit Turksat 5B, ein Kommunikationssatellit, in der Umlaufbahn von Falcon 9 gebaut von Airbus für Turksat, den einzigen Satellitenbetreiber in der Türkei. Die 9.900 Pfund. Der Satellit (4.490 kg) soll 15 Jahre lang betrieben werden, mit Strahlungsabdeckung darunter. Prognostiker von 45 Weather Squadron sagen a . voraus 80% Chance, günstig zu sein starten die Wetterbedingungen Donnerstag Abend. Die Hauptsorgen sind die Bildung von Kumuluswolken.

Nach einem erfolgreichen Start wird die erste Stufe der Rakete zur Erde zurückkehren und auf einer schwimmenden Plattform auf See landen. Bisher hat SpaceX die Booster der ersten Stufe 98 Mal erfolgreich geborgen, wobei die erste Stufe auf der Brücke landen soll Das neueste Drohnen-Raumschiff von SpaceX, „A Shortfall of Gravitas“.

Zum ersten Mal wurde die gesamte Drohnenflotte des Unternehmens auf verschiedenen Parkplätzen im Atlantik und im Pazifischen Ozean eingesetzt, da SpaceX plant, innerhalb von 72 Stunden drei verschiedene Raketen zu starten und zu landen. Der erste von ihnen landete heute Morgen kurz vor 8:00 Uhr EST (1100 GMT) mit dem Start von Starlink erfolgreich auf dem Drohnenschiff der Westküste des Unternehmens, „Natürlich liebe ich dich immer noch“. Die dritte wird eine NASA-Frachtlieferungsmission auf einem unbemannten Dragon-Frachter sein, die am Dienstag, dem 21. Dezember, starten wird.

Die Mission wird auf einer der Veteranenraketen von SpaceX starten und den 30. Flug des Jahres 2021 für das kalifornische Luft- und Raumfahrtunternehmen markieren. Es wird auch die 99. Landung insgesamt für SpaceX sein.

Nach erfolgreicher Landung auf der Drohne wird SpaceX mit einem seiner neuesten Bergungsschiffe „Bob“ oder „Doug“ auch die Verkleidungshälften der Mission aus dem Meer holen. Die Schiffe, die die alten Bergungsschiffe GO Ms. Tree und GO Ms. Chief ersetzten, sind nach den ersten beiden Astronauten, die SpaceX ins All geschickt hat, benannt, Bob Behnken und Doug Hurley.

Das Duo flog auf der Demo-2-Mission von SpaceX, die im Mai 2020 gestartet wurde.

