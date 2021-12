Sofia Goggia gewinnt die siebte Abfahrt in Folge; Breezy Johnson sichert sich Olympia-Platz

Italienisch Sofia goggia gewann ihren siebten Weltcup-Abfahrtsstart in Folge, während die Amerikanerin Hübscher Johnson sicherte sich am Samstag einen Platz in seiner zweiten Olympiamannschaft.

Goggia, ein Kandidat im Februar, um als zweiter Skifahrer seinen olympischen Abfahrtstitel zu wiederholen, gewann im französischen Val d’Isere mit 0,27 Sekunden Vorsprung vor Johnson. österreichisch Mirjam Puchner war Dritter.

Goggia hat seine Krawatte gebrochen mit Lindsey Vonn und Picabo-Straße für die längste Siegesserie in der Damen-Abfahrt seit 40 Jahren. Goggia verpasste in seinem Rennen zwei Läufe sowie die Weltmeisterschaften der letzten Saison, nachdem er sich bei einem Sturz einen Knochen im rechten Knie gebrochen hatte.

Einzige österreichische Legende Annemarie Moser-Pröll genoss in den 1970er Jahren einen längeren Streak mit Acht-Spielen- und 11-Spielen-Siegessträhnen.

Johnson, 25, gewann in Goggia ihren dritten Vizeweltcup-Vizemeister in Folge. Sie landete die Olympia-Qualifikationskriterien der Vereinigten Staaten mit einem verbleibenden Lauf in der Auswahlperiode und trat bei Mikaela Shiffrin in der provisorischen Olympiamannschaft.

Johnson hat zwischen den letzten beiden Saisons sechs Weltcup-Downhill-Podiumsplätze belegt, alle auf dem zweiten und dritten Platz.

US Ski and Snowboard wird voraussichtlich erst nächsten Monat die Teammitglieder offiziell benennen. Sie müssen vom Olympischen und Paralympischen Komitee der USA genehmigt werden.

Der Frauen-Weltcup geht am Sonntag mit einem Super-G weiter, inklusive Shiffrin.

