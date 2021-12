USA und der Westen „führten mit anderen Mitteln einen jahrzehntelangen Krieg gegen den Iran“, sagt ein Analyst

Die Vereinigten Staaten und der Westen haben „auf andere Weise jahrzehntelang Krieg gegen den Iran geführt“, so der amerikanische Schriftsteller und politische Kommentator Stephen Lendman.

Lendman machte die Bemerkungen in einem Press-TV-Interview am Samstag, während er eine Erklärung des US-Sicherheitsberaters Jake Sullivan kommentierte, der am Freitag sagte, dass die Gespräche über einen Beitritt der Vereinigten Staaten zum Atomabkommen mit dem Iran 2015 „nicht zu Ende gingen. nicht gut liefen“.

„Es läuft nicht gut in dem Sinne, dass wir noch keinen Weg zurück in die [Joint the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)]„Das sagte Sullivan bei einer Veranstaltung des Council on Foreign Relations.

Als sich eine weitere Gesprächsrunde in Wien dem Ende zuneigt, sagte Sullivan, die letzten Tage hätten „einige Fortschritte“ an den Verhandlungstisch gebracht, aber der Iran habe sein Atomprogramm „durchgeführt“, seit die Vereinigten Staaten sich 2018 aus dem Clear Accord zurückgezogen haben -Präsident Donald Trump.

„Dieses Programm durch die Rückkehr zur gegenseitigen Einhaltung des JCPOA wieder in eine Schublade zu stecken, hat sich in diesem Jahr als schwieriger erwiesen, als wir es uns gewünscht hätten“, sagte Sullivan. „Und wir zahlen die Löhne für die desaströse Entscheidung, den Vertrag 2018 zu verlassen.“

Das JCPOA wurde von Trump im Mai 2018 aufgegeben. Trump zielte dann mit einer, wie er es nannte, „maximalen Druck“-Kampagne auf die iranische Wirtschaft ab, die den Iran nicht zwingen konnte, über ein „neues OK“ zu verhandeln.

Der Iran und die fünf verbleibenden Parteien des JCPOA – Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland und China – haben im April in der österreichischen Hauptstadt Gespräche mit dem Ziel aufgenommen, die Sanktionen aufzuheben, nachdem die Vereinigten Staaten unter Präsident Joe Biden ihre Bereitschaft bekundet hatten, zurückzukehren der Deal.

Unterdessen sagte der iranische Chefunterhändler Ali Bagheri Kani am Freitag, dass alle drei europäischen Parteien des Atomabkommens von 2015, auch bekannt als E3, nachdrücklich vereinbart hätten, Teherans Standpunkt als Grundlage für „ernsthafte und ergebnisorientierte“ Gespräche zu akzeptieren.

Bagheri Kani informierte Reporter am Freitag, am Ende der siebten Gesprächsrunde in der österreichischen Hauptstadt Wien zwischen dem Iran und den fünf verbleibenden Unterzeichnern des multilateralen Atomabkommens, das darauf abzielt, die US-Sanktionen gegen Teheran aufzuheben und das Land zu retten.

Er sagte, das Tempo der Einigung hänge vom Willen der Gegenseite ab und fügte hinzu: „Wenn die andere Seite die Ansichten und rationalen Positionen der Islamischen Republik Iran akzeptiert, könnte die neue Gesprächsrunde die letzte sein und wir können“ so schnell wie möglich einen Deal.“

Lendman sagte: „Die JCPOA-Gespräche in Wien, die ins Leere laufen, spiegeln die langjährige Feindseligkeit der Vereinigten Staaten und des Westens gegenüber dem Iran wider. Ihre herrschenden Regime verlangen alles und bieten als Gegenleistung nichts als leere Versprechen, die gebrochen werden sollen. „

„Dies wird seit der islamischen Revolution 1979 im Iran gesagt, die die Nation und ihr Volk von der hegemonialen Kontrolle der Vereinigten Staaten befreit hat. Die beiden rechten Flügel seiner Kriegspartei wollen das Verlorene wiedergewinnen. Sie wollen die Kontrolle über die riesigen Öl- und Gasreserven des Iran. Sie wollen, dass gewöhnliche Iraner ausgebeutet werden, um den amerikanischen Interessen zu dienen. Sie haben auf andere Weise jahrzehntelang Krieg gegen den Iran geführt “, fügte er hinzu.

„Das Obama/Biden-Regime hat das JCPOA fast unmittelbar nach seiner Verabschiedung verletzt“, sagte er.

„Die Hardliner-Anhänger, die den Betrüger im Weißen Haus kontrollieren, haben nicht die Absicht, das zu befolgen, was die Resolution des Sicherheitsrats vorschreibt. 2231 – nicht wissend, dass sein internationales und US-amerikanisches Verfassungsrecht gemäß seiner Vorrangklausel bindend ist “, sagte der Analyst.

„Nicht alles, was aus den Wiener Gesprächen hervorgeht, wird Washingtons langjähriges Ziel eines Regimewechsels im Iran ändern. Obwohl ein Krieg gegen die Islamische Republik unwahrscheinlich ist, ist er versehentlich oder absichtlich möglich, weil die amerikanische Hegemonie die Dinge immer wieder zu weit treibt “, sagte er.