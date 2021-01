SpaceX verzögert den Raumschiffflug, zwei Starts von Falcon 9 in demselben Zeitraum von 25 Stunden

Eine Reihe von Verzögerungen bei Starship und Starlink in jüngster Zeit haben den Flugtest von SpaceX Starship und zwei Starts von Falcon 9 in den gleichen Zeitraum von ungefähr 25 Stunden gebracht und möglicherweise den Weg für einen rasenden Mittwoch und Donnerstag geebnet.

SpaceX kündigte Ende Januar eine dritte Verzögerung für seine Starlink-16-Mission an und drängte den Start frühestens um 8:02 Uhr EST (13:02 Uhr UTC) am Mittwoch, den 20. Januar, “um mehr Zeit für Inspektionen vor dem Start zu geben”. “Verspätete 18-19” aufgrund widriger Wetterbedingungen im Erholungsgebiet. “Aufgrund der technischen Verzögerung am Montag wird Starlink-16 voraussichtlich nur 25 Stunden vor dem geplanten zweiten Start von Falcon 9 starten .

Die als Transporter-1 bekannte Mission könnte am Donnerstag, dem 21. Januar, zwischen 9:24 Uhr und 10:24 Uhr EST (14:24 bis 15:24 Uhr UTC) starten und ist der erste dedizierte Start für das Smallsat Rideshare-Programm von SpaceX, der zweite Ostküste. Polarstart in einem halben Jahrhundert und der allererste Starlink-Polarstart. Obwohl der Prototyp SN9 von Starship viel weniger sicher ist, bereitet er sich auf einen fünften statischen Feuerversuch vor, der – falls erfolgreich – einem Startversuch in großer Höhe um ein oder zwei Tage vorausgehen könnte.

Laut Dokumenten, die als temporäre Flugbeschränkungen (Temporary Flight Restrictions, TFR) bekannt sind und von der FAA eingereicht und genehmigt wurden, zielt SpaceX auf den ersten Startversuch von Starship SN9 in großer Höhe bis zum 20. Januar (NET) ab. Diese Zeitachse ist jedoch sehr ungewiss und hängt vom Erfolg eines statischen Dreifach-Raptor-Schusses ab, der jetzt für den 19. Januar geplant ist.

Innerhalb weniger Tage ging SpaceX schnell in den Ruhestand und ersetzte zwei der drei Raptor-Triebwerke des Starship SN9, nachdem er am 13. Januar in etwa ebenso vielen Stunden ein beispielloses Trio statischer Brandversuche (mit unterschiedlichem Erfolg) abgeschlossen hatte. Die Ersatzmotoren wurden am 16. Januar mehr oder weniger vollständig eingebaut.

Diese neue Triebwerkskomplementierung erhöht die Unsicherheit in Bezug auf eine bereits relativ problematische statische Brandtestkampagne für SN9. Wenn die Rakete jedoch am Dienstag einen vollständigen Brand ausführen kann, kann SpaceX die Ergebnisse untersuchen. und die Bereitschaft des Starship SN9, schnell festzustellen, ob am Mittwoch ein Flugtest möglich ist. Bereits ab Montag verzögert, kann man mit Sicherheit sagen, dass ein erfolgreiches statisches Feuer und Der Start in ~ 48 Stunden ist nicht gerade das wahrscheinlichste Ergebnis.

Gleichzeitig sind zwei Orbitalstarts und Booster-Landungen innerhalb von ~ 25 Stunden viel wahrscheinlicher, obwohl sie immer noch erhebliche logistische Herausforderungen darstellen. Derzeit werden alle bis auf eines der sieben größten Raketen-Bergungsschiffe von SpaceX eingesetzt, um aufeinanderfolgende Landungen von Triebwerken und ein oder zwei Versuche zur Wiederherstellung von Nutzlastabdeckungen zu unterstützen. Seien Sie gespannt auf Updates, wenn wir uns den drei SpaceX-Missionen nähern.