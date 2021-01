Apple TV Plus hat kostenlosen und bezahlten Abonnenten ein großes Werbegeschenk gemacht

Apple TV Plus erhält eine weitere Erweiterung des kostenlosen Testangebots. Wenn Sie also seit dem Start des Video-Streaming-Dienstes im November 2019 ein neues Apple-Produkt gekauft haben, z iPhone 12können Sie bis Juni dieses Jahres freien Zugang behalten.

Das Angebot gewährte ursprünglich neuen Besitzern von Apple-Hardware a kostenloses Abonnement für Apple TV Plus Dies würde bis November 2020 dauern, aber im Oktober verlängerte Apple das Programm, um es bis Februar 2021 fortzusetzen. Es wird nun bis Juni zurückgeschoben.

Dies bedeutet, dass die jüngsten Anwender von Apple nicht nur mehrere Monate lang kostenloses Streaming erhalten, sondern dass jeder, der frühzeitig auf den Deal eingegangen ist, über anderthalb Jahre Apple TV Plus erhalten kann, ohne einen Cent zu zahlen. zusätzlich.

Darüber hinaus wird jedem, der sich für das Angebot qualifiziert, aber bereits die üblichen monatlichen Abonnementkosten von 5 USD zahlt, sein Geld bis Juni gutgeschrieben. Jeder, der berechtigt ist, die Erweiterung zu nutzen, wird in den kommenden Wochen per E-Mail benachrichtigt, muss jedoch nichts alleine tun, um sie zu aktivieren.

Apple gab keinen konkreten Grund für diese neueste Erweiterung an. Wir stellen jedoch fest, dass im Februar mehrere wichtige Veröffentlichungen auf Apple TV Plus erscheinen werden, darunter Rob McElhenneys Arbeitsplatzkomödie „Mythic Quest: Raven’s Banquet“ und Tom Hollands Krimidrama „Cherry“.

Apple möchte möglicherweise nur, dass diese so viele Blicke wie möglich auf sich ziehen, sowohl für die eigenen Anzeigenummern der Plattform als auch als effektive Anzeigen für potenzielle Abonnenten, die sich sonst möglicherweise nicht anmelden.

Trotzdem hatte Apple TV Plus im Laufe des Jahres 2020 Probleme, neue Zuschauer anzulocken. In einem Bericht wurde behauptet, dass im Juni nur 7% der US-Haushalte ein Abonnement hatten, verglichen mit 73%, die sich bei Netflix angemeldet hatten. Angesichts der Tatsache, dass dieses kostenlose Angebot das ganze Jahr über gültig war, ist das, was Apple von dieser neuesten Erweiterung wirklich erwartet, eine unbeantwortete Frage.