SpaceX verlängert Orbitalflug-Bodentestplan für Raumfahrzeuge in neuem FCC-Fling

Die Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) hat den Zeitplan für Bodentests für ihre Starship-Rakete der nächsten Generation verlängert. SpaceX testet Starship derzeit in seiner Einrichtung in Boca Chica, und als Teil dieser Tests setzte das Unternehmen den Booster 7-Prototypen der Rakete auf der Startrampe im Orbit ab. Es ist der neueste Prototyp von SpaceX und einer der ersten, dessen Motoren auch auf der Startrampe getestet wurden. Während SpaceX einen der 33 Triebwerke der Rakete gestartet hat, muss es die anderen noch starten, nachdem es beschlossen hatte, die Tests nach einem massiven Feuerball, der Anfang dieses Jahres an der Basis der Rakete ausbrach, zu verlangsamen.

SpaceX erweitert den Bodentestplan für den Orbitaltestflug des Raumfahrzeugs

Der Kalender wurde neu erstellt SpaceX-Repository mit der Federal Communications Commission (FCC), die Anfang dieses Monats gemacht wurde. Darin fordert SpaceX die Kommission kurz auf, ihre Genehmigung zur Durchführung von Bodentests für den Orbitalflugtest zu erweitern, und listet dann die Frequenzen auf, die es verwenden wird.

Kristi Key, Administratorin des Bodensegments von SpaceX Boca Chica, teilt der FCC in der neuen Einreichung mit, dass:

Diese STA erweitert die vorherige Bewilligung 0267-EX-ST-2022 und ist erforderlich, um Kommunikationsbodentests des Starship Prototype Orbital Test Vehicle am Standort Boca Chica, TX, zu autorisieren.

Dieser Wortlaut ähnelt früheren FCC-Anmeldungen zu diesem Zweck, die SpaceX seit September letzten Jahres regelmäßig bei der Aufsichtsbehörde eingereicht hat. Diese Einreichungen bauen auf den ersten Anträgen des Unternehmens bei der Kommission auf Erlaubnis auf, während der Sprungtests, die den größten Teil des letzten Jahres die Nachrichten beherrschten, mit dem Oberstufen-Raumschiff Starship kommunizieren zu dürfen.

SpaceX Starship SN15-Prototyp für die Starship-Trägerraketenplattform, die für das Ziel des Unternehmens von zentraler Bedeutung ist, die Menschheit durch die Durchführung von Marsmissionen zu einer interplanetaren Spezies zu machen. Bild: SpaceX/YouTube

Diese FCC-Anfragen sind für die Behörde erforderlich, um sich mit anderen föderalen Benutzern wie der NASA und dem Pentagon abzustimmen, um sicherzustellen, dass SpaceX oder ein anderes Unternehmen, das die Anfrage stellt, keine Störungen oder andere unvorhergesehene oder unglückliche Ereignisse verursacht.

Der vorherige Antrag sollte am 16. des nächsten Monats auslaufen, und die jüngste Einreichung fordert die FCC auf, ihn bis zum 16. März 2023 zu verlängern. Die erste Stufe von SpaceXs Starship Super Heavy Booster 7, die sich derzeit auf der Startrampe befindet, hat ihren gerechten Anteil gesehen von Problemen in diesem Jahr, die seine Kraftstoffleitung und dann seine Motoren betreffen.

Beide Male brachte SpaceX die Rakete schnell zurück zu ihrer Demontageanlage, um die Rakete zu testen und zu reparieren, bevor sie zum Pad geschickt wurde. Derzeit befindet sich Booster 7 auf dem Orbitalpad, aber es ist unklar, wann SpaceX in einen mit Spannung erwarteten statischen Feuertest für die Rakete einsteigen wird. Dieser Test könnte beinhalten, dass SpaceX alle Triebwerke der Rakete auf einmal testet (für atemberaubende Bilder), aber nach den jüngsten Aussagen von Firmenchef Mr. Elon Musk zu urteilen, ist ein statisches Feuer möglicherweise nicht in unserer Nähe.

Jüngste Tweets von Mr. Musk deuten darauf hin, dass SpaceX daran arbeitet, sicherzustellen, dass ein einzelner Triebwerksausfall oder eine ungeplante schnelle Abschaltung (RUD) nahegelegene Triebwerke nicht beschädigt. Es ist unklar, ob diese Änderungen auch an Booster 7 vorgenommen werden, aber Bilder der Rakete, die von engagierten Beobachtern bereitgestellt wurden, deuten darauf hin, dass die 33 Raptor 2-Triebwerke auf Booster 7 unbedeckt gelassen wurden – was darauf hindeutet, dass SpaceX mehr Arbeit an ihnen leisten wird oder er hat etwas anderes geplant.