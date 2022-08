Path Out Videospiel – Vereinte Nationen Westeuropa

Path Out ist ein autobiografisches Abenteuerspiel, das die Reise von Abdullah Karam nachspielt, einem jungen syrischen Künstler, der 2014 dem Bürgerkrieg entkommen ist. Als japanisches Rollenspiel getarnt, ist Path Out eine Geschichte voller Überraschungen, Herausforderungen und paradoxem Humor, die Einblicke in die Welt gibt Dieses reale Abenteuer, das Abdullah durch In-Game-Videos im YouTube-Stil kommentiert.

Jack Gutmann, der einen neuen Namen annahm, als er in Österreich ein neues Leben aufbaute, war nie eines dieser Kinder, dessen Eltern ihn dazu drängten, seine Bildschirmzeit zu begrenzen und auszugehen und zu spielen. Stattdessen ermutigten sie Jack und seine vier Brüder, so viel Zeit wie möglich mit Computerspielen zu verbringen, damit sie drinnen blieben, sicher vor dem Konflikt, der auf den Straßen vor ihrem Haus in Hama, der viertgrößten Stadt Syriens, tobte.

Er hätte nie gedacht, dass seine Leidenschaft für Computerdesign es ihm Jahre später, sicher in Österreich, ermöglichen würde, ein preisgekröntes Videospiel zu produzieren. Kurz nach seiner Ankunft in Österreich traf Jack Georg Hobmeier, Direktor von Causa Creations Causa Creations, einem in Wien ansässigen Spieledesign-Unternehmen, das Videospiele nicht nur als Unterhaltung betrachtet, sondern, wie es auf seiner Website heißt, als „sinnvolle und bereichernde Erfahrungen, die es können verbinden uns, fordern unsere Wahrnehmung heraus und geben Einblick in die Welt um uns herum. Sie haben an Themen wie Migration, Klimawandel und Kernenergie gearbeitet.

Um seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, tat sich Jack mit Causa Créations für ein gemeinsames Projekt zusammen. Das Ergebnis war Path Out, in dem der Spieler Jacks heimliche Reise aus Syrien nachahmt, manchmal in den Händen von Schmugglern.

Ursprünglich als zweistündiges Spiel im Jahr 2017 veröffentlicht, gewann Path Out internationale und österreichische Auszeichnungen für „seine Bemühungen, Licht in ein ernstes Problem zu bringen“. Eine Bildungsausgabe von Path Out wurde dieses Jahr vom UNHCR am Weltflüchtlingstag (20. Juni) neu aufgelegt, um Schulkindern in Österreich und darüber hinaus zu helfen, sich in die Lage eines Flüchtlings zu versetzen. Die neue Version dauert nicht länger als eine Unterrichtsstunde und hilft Schülern, die vielleicht nie echten Flüchtlingen begegnen werden, zu erfahren, dass Jack ein ähnliches Leben führte, bis seine Welt auf den Kopf gestellt wurde und er alles verlassen musste.

