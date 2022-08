Alex Criville sagt voraus, dass Ai Ogura im Moto2-Titelduell nicht leicht zu schlagen sein wird

Ai Ogura kehrte beim GP von Österreich zum Sieg zurück, ​​mit einem Ergebnis, das es ihm ermöglichte, die Führung in der Meisterschaft zu übernehmen und Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) um einen Punkt zu überholen. Der japanische Fahrer des Idemitsu Honda Team Asia ist in einem guten Moment und Alex Criville geht davon aus, dass er in einem Zweikampf um den Moto2-Titel nicht leicht zu schlagen sein wird.

Der Ex-Fahrer kommentierte gegenüber Woonkly, zitiert von der Zeitung Marca, die Leistung der einzelnen Titelanwärter in Spielberg: „Dank seines zweiten Saisonsiegs auf dem Red Bull Ring führt der Japaner nun die Moto2-Gesamtwertung mit einem Punkt Vorsprung auf Augusto Fernandez an. Wenn nicht alles klar ist, ist es wichtig zu punkten. Dies war beim Spanier der Fall, da ihm am Kurveneingang etwas Selbstvertrauen und etwas Grip fehlte, als Ai Ogura auf dem Weg zum Sieg war.

Nach den Ereignissen in Österreich ist Criville zuversichtlich, dass die Moto2 im Zweikampf um den Titel einen intensiven Saisonabschluss erleben wird: „Das Ende der Saison wird zwischen Augusto Fernandez und Ai Ogura ausgetragen, der sehr gut aussieht und sehr gut zusammenpasst. Es wird für den Spanier nicht einfach sein, den Japanern Siege abzujagen.