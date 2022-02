SpaceX und die NASA befassen sich vor dem nächsten Astronautenstart mit dem Drachen-Fallschirmproblem

Das Kapsel-Fallschirmsystem Dragon von SpaceX hat sich in letzter Zeit nicht genau wie erwartet verhalten, und die NASA und SpaceX wollen wissen, warum.

Der Drache namens Endeavour kehrte am 8. November 2021 mit vier Astronauten zur Erde zurück und schloss damit die Crew-2-Mission von SpaceX ab Internationale Raumstation für die NASA. Während des Abstiegs an diesem Tag öffnete sich einer der vier Hauptfallschirme der Endeavour nicht rechtzeitig und verzögerte die anderen um etwa 75 Sekunden.

Dasselbe passierte am nächsten Tag Drachen return, die Rückkehr am 24. Januar der Kapsel, die die Roboterfracht CRS-24 (Commercial Resupply Services-24) zum Orbitallabor der NASA transportierte. Diesmal öffnete sich die Trolling-Rutsche etwa 63 Sekunden hinter ihren Brüdern, sagten Beamte der Agentur in einem Anruf mit Reportern am Freitag (4. Februar).

Die Verzögerung des Fallschirms hatte in beiden Fällen keinen Einfluss auf den Missionserfolg. die beiden Drachen spritzten sicher. Aber die NASA und SpaceX überprüfen das Problem, um sicherzustellen, dass es vor weiteren Flügen mit Dragon mit Besatzung verstanden wird.

„Es ist eine großartige Gelegenheit für uns, dazuzulernen“, sagte Bill Gerstenmaier, Vizepräsident für Konstruktion und Flugzuverlässigkeit bei SpaceX, während der Telefonkonferenz am Freitag.

Zwei ähnliche Datensätze zu haben, sei „fast ein Geschenk“, fügte er hinzu und merkte an, dass die Untersuchung das Verständnis der Ingenieure für die Fallschirme von Dragon stärken und das System letztendlich sicherer und robuster machen werde.

Die Untersuchung, die war zuerst von SpaceNews berichtet, wird eine detaillierte Analyse der Bilder beinhalten, die während des Wiedereintritts von CRS-24 aufgenommen wurden, um festzustellen, ob während des Einsatzes des Fallschirms etwas Ungewöhnliches passiert ist, sagte Gerstenmaier. Techniker von SpaceX und der NASA werden auch die CRS-24-Rutschen im Detail untersuchen und nach etwas Seltsamem oder Deplatziertem suchen, wie sie es bei den Crew-2-Rutschen getan haben.

„Es wird gründlich untersucht, sehr ähnlich wie wir es nach Crew-2 ziemlich schnell getan haben“, sagte Gerstenmaier. „Wir werden das als weiteren Datenpunkt verwenden und sehen, ob wir tatsächlich schlauer werden können, wie diese Systeme funktionieren, um sicherzustellen, dass es wirklich ein nominaler Betrieb dieses Vier-Wege-Systems ist. Rutschen.“

Dies ist derzeit die vorherrschende Theorie – dass es normal ist, dass einer der vier Rutschen länger braucht als die anderen, um sich vollständig aufzublasen. Der Selbstauslöser kann normalerweise von den anderen drei „beschattet“ werden und öffnet sich nicht vollständig, bis Dragon hineinsteigt Erdatmosphäre wo die Luft dichter ist und daher die erforderliche Dehnungslast liefern kann.

„Wir glauben, dass dies nur ein Merkmal ist, wie das Design mit vier Rutschen funktioniert“, sagte Gerstenmaier.

Die vierte Rutsche ist wahrscheinlich nicht einmal notwendig, streng genommen; Dragon kann sicher landen, wenn nur drei seiner Hauptfallschirme ordnungsgemäß funktionieren, sagte Steve Stich, Programmmanager der kommerziellen NASA-Crew, während der Telefonkonferenz am Freitag. Tatsächlich war die Sinkgeschwindigkeit des CRS-24-Drachen ungefähr die gleiche wie bei anderen Drachen, die mit vier Hauptrutschen, die sich alle rechtzeitig aufblästen, zur Erde zurückkehrten, sagte Gerstenmaier.

Die Fallschirmproblematik werfe daher keine Sicherheitsprobleme auf, fügte er hinzu.

„Es ist eher eine Lernübung, wie wir unser Verständnis des Designs und der Technik des Fallschirmbetriebs verbessern können“, sagte Gerstenmaier.

Ein bemannter Drache ist derzeit an der Internationalen Raumstation angedockt. Diese Kapsel holt die vier Astronauten ab Missionsbesatzung-3 auf der Erde Ende April. (Zu diesem Zeitpunkt könnte nichts getan werden, um das Drop-System dieses Fahrzeugs zu modifizieren, selbst wenn SpaceX wollte, was es nicht tut, sagte Gerstenmaier.)

Und zwei weitere bemannte Dragon-Starts zum orbitalen Labor kommen in diesem Frühjahr: der von Axiom Space Mission Ax-1 ist derzeit für den 30. März geplant, und der Crew-4-Flug für die NASA wird Mitte April starten, wenn alles nach Plan läuft.