Wie man Rennrodeln bei den Olympischen Winterspielen 2022 sieht – NBC4 Washington

Eine der schnellsten und gefährlichsten Sportarten der Welt kehrt für die Olympischen Spiele 2022 in Peking ins Rampenlicht zurück.

Rennrodeln ist seit 1964 Teil jeder Olympischen Winterspiele mit Herren-Einzel-, Damen-Einzel- und Herren-Doppel-Veranstaltungen. 2014 wurde ein Team-Staffelwettbewerb hinzugefügt, der den Sport zu vier Veranstaltungen und insgesamt 12 Medaillen bringt, die in Peking vergeben werden.

Das National Sliding Center in Yanqing wird sechs Tage lang Gastgeber für olympische Rennrodel-Wettkämpfe sein. Bei Durchschnittsgeschwindigkeiten von über 130 km/h könnten Zentimeter und Sekunden den entscheidenden Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, auf das Podium zu fahren.

Europäische Länder haben den Sport historisch dominiert, aber das Team USA hat bei den Olympischen Spielen 2018 in PyeongChang seine eigene Geschichte geschrieben.

So können Sie die gesamte Rennrodel-Action bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking zusammen mit Streaming-Informationen, dem Ausblick des Teams USA und weiteren Athleten verfolgen:

Wie sieht der Zeitplan für Rennrodeln bei den Olympischen Winterspielen 2022 aus?

Der Rennrodel-Wettbewerb in Peking beginnt am 2. Februar mit den Einzelläufen der Herren. 5, die letzten Läufe kommen am 2. 6. Danach erstreckt sich der Damen-Einzelwettbewerb vom 2. bis zum 1. Februar. 7-8, Herrendoppel findet am 2. Februar statt. 9 und die Team-Staffel bringt die Dinge am 2. Februar zu Ende. 10.

Nachfolgend finden Sie die vollständigen Veranstaltungs- und Streaming-Informationen für jeden Wettkampftag im Rennrodeln.

Herren-Einzel, Läufe 1 und 2: Samstag, 2. 5, 6:10 Uhr ET (Strom)

Herren Einzel, Läufe 3 und 4: Sonntag, 2. 6, 6:30 Uhr ET (Strom)

Damen-Einzel, Läufe 1 und 2: Montag, 2. 7, 6:50 Uhr ET (Strom)

Damen-Einzel, Läufe 3 und 4: Dienstag, 2. 8, 6:50 Uhr ET (Strom)

Doppel, Läufe 1 und 2: Mittwoch, 2. 9.7:20 Uhr ET (Strom)

Mannschaftsstaffel-Wettkampf: Donnerstag, 2. 10, 8:30 Uhr ET (Strom)

Wer tritt bei den Olympischen Winterspielen 2022 für das Team USA im Rennrodeln an?

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 werden acht Amerikaner im Rennrodeln auf die Eisbahn gehen.

Chris Mazdzer ist zum vierten Mal in seiner Karriere zurück auf der olympischen Bühne. Der gebürtige Pittsfield, Mass., war der erste Amerikaner, der jemals eine Medaille im Herren-Einzel im Rennrodeln gewann, indem er in PyeongChang Silber mit nach Hause nahm. Silber war erst die sechste olympische Rennrodelmedaille für das Team USA, eine im Damen-Einzel und die anderen vier im Herren-Doppel.

Eine Verletzungsangst verursachte eine Bremsschwelle auf Mazdzers Weg nach Peking. Ende September erlitt er beim Training im russischen Sotschi einen gebrochenen Fuß. Der Zeitpunkt der Verletzung gab ihm genug Erholungszeit, um weniger als zwei Monate später bei einem Weltcup-Event wieder auf die Strecke zu gehen. Er half dabei, das Team USA am 21. November mit der Staffel zu einer Silbermedaille zu führen.

Mazdzer hatte die Chance, der erste Rennrodel-Athlet zu werden, der an drei verschiedenen olympischen Disziplinen teilnahm: Einzel, Doppelsitzer und Team-Staffel. Er hat dreimal im Herreneinzel teilgenommen und ist beide Male mit der Mannschaftsstaffel bei den Olympischen Spielen gelaufen. Im Jahr 2022 hatte Mazdazer die Chance, zum ersten Mal im Doppel anzutreten, aber diese Hoffnungen endeten, als er und sein Partner Jayson Terdiman während eines WM-Qualifikationsrennens am 11. 7.

Neben Mazdzer werden Tucker West und Jonny Gustafson im Herren-Einzel fahren. Dies wird Wests dritter olympischer Auftritt sein, während Gustafson sein olympisches Debüt geben wird.

Drei US-Frauen werden auch im Einzel antreten: Summer Britcher, Emily Sweeney und Ashley Farquharson. Britcher ist der einzige der drei, der in den letzten beiden Saisons ein Weltcup-Podium erreicht hat, mit Ausnahme der Teamstaffel, wo Farquharson im November Teil des Silberteams war.

Im Doppel werden Zach Di Gregorio und Sean Hollander bei ihren ersten Olympischen Spielen für das Team USA antreten.

Team USA Luger Emily Sweeney spricht über ihren Rebound nach einem Genickbruch und wie ihr Militärdienst mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen vergleichbar ist.

Wer sind die besten Rennrodler bei den Olympischen Winterspielen 2022?

Deutschland ist mit Abstand das beste Land, wenn es ums Rodeln geht.

Das Land hat in mehreren Varianten an Wettkämpfen teilgenommen, sei es Deutschland, Ostdeutschland, Westdeutschland oder das United Team of Germany. Zusammen haben diese vier Gruppen 81 der 141 olympischen Medaillen gewonnen, die jemals in diesem Sport vergeben wurden.

Der Deutsche Felix Loch gewann bei den Olympischen Spielen 2010 und 2014 die Goldmedaille im Herreneinzel, rutschte jedoch nach einem Fehler bei seinem letzten Lauf in PyeongChang vom Podium. Deutschland gewann bei der Veranstaltung immer noch eine Medaille, als Johannes Ludwig Bronze gewann, und Loch gehört zu den größten Bedrohungen, um in Peking Gold zu gewinnen.

Noch größer ist die deutsche Dominanz im Dameneinzel. Elf von 15 Olympischen Spielen hat eine deutsche Frau Gold gewonnen.

Wer hat bei den Olympischen Winterspielen 2018 Gold im Rennrodeln gewonnen?

Der Österreicher David Gleirscher holte 2018 Gold im Herren-Einzel und trug damit zum Vermächtnis des Landes im Sport bei. Österreichs insgesamt 22 Medaillen im Rennrodeln sind die meisten in der olympischen Geschichte eines nichtdeutschen Landes.

Die Deutsche Natalie Geisenberger ist die zweifache Titelverteidigerin im Damen-Einzel, die nach Peking kam, und hat ihre Dominanz in diesem Sport mit vier Weltmeisterschaftsmedaillen seit den letzten Olympischen Winterspielen fortgesetzt.

Gewinnt Natalie Geisenberger eine weitere Goldmedaille im Rennrodeln?

Geisenberger wird sich einer harten Konkurrenz ihrer deutschen Landsleute gegenübersehen, da sie für ihre dritte olympische Einzelmedaille in Folge lebt.

Auch Julia Taubitz, die Weltmeisterin von 2021, und Dajana Eitberger, die Silbermedaillengewinnerin von PyeongChang, droht Peking mit Gold zu verlassen.

Welches Land ist am besten in der Rennrodel-Staffel?

Wie Geisenberger peilt auch das deutsche Herren-Doppel-Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt einen olympischen Dreier in Peking an. Deutschland könnte mit zwei Paaren auf dem Podium stehen, da Toni Eggert und Sascha Benecken, die Bronzemedaillengewinner von PyeongChang, eine Serie von drei WM-Goldmedaillen in Folge auf die Beine gestellt haben.

Zu allem Überfluss hat Deutschland bei beiden Olympia-Teilnahmen Gold in der Mannschaftsstaffel geholt. Geisenberg, Wendl und Arlt waren beide Male am Start, Loch (2014) und Ludwig (2018) waren jeweils einmal dabei.

Die lettischen Brüder Andris Šics und Juris Šics, die im Doppel an der Spitze der Weltcup-Wertung stehen, wollen Deutschland entthronen.

Welches Land hat die meisten Medaillen im Rennrodeln?

Nach Deutschland und Österreich sind Italien (17), die Sowjetunion (6) und die USA (6) die Top-Medaillenländer im Rennrodeln. Italien konnte in PyeongChang keine sportliche Medaille gewinnen.

Neben den üblichen Verdächtigen Deutschland und Österreich waren Kanada (2) und die USA (1) die einzigen anderen Länder, die bei den Olympischen Winterspielen 2018 Medaillen im Rennrodeln gewannen.