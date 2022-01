SpaceX testet Waffen, die Raumschiffe mit riesigen Wasserballons greifen

SpaceX hat damit begonnen, die Raketenfangarme von Starbase mit Ballast zu testen, um das Gewicht von Starship und Super Heavy zu simulieren.

SpaceX hat vor etwa einer Woche mit dem Testen dieser Waffen begonnen, beginnend mit einigen grundlegende Kalibrierarbeiten. Zusammen bilden die drei Arme und der Startturm einen riesigen maßgeschneiderten Roboter, den SpaceX-CEO Elon Musk „Mechazilla“ genannt hat. Gesteuert durch ein komplexes System aus hydraulischen und elektromechanischen Aktuatoren, die in jeder Struktur verteilt sind, muss SpaceX all diese Geräte kalibrieren, um den vollen Bewegungsbereich zu ermöglichen, den die Arme haben sollen. Um dies zu tun, schien SpaceX die beiden Fangarme (auch als „Stabs“ bekannt) zu bedienen, da sie sich am 4. Januar bewegen konnten, und erzeugten Daten, die in die Steuerungssoftware des Systems zurückgespeist werden konnten, um korrekte Bewegungsgrenzen festzulegen.

Tage später wurden die Armtests fortgesetzt, wobei SpaceX den Wagen höher anhob, als er zuvor gefahren war, und komplexere Längsbewegungen demonstrierten, die eine synchronisierte Bewegung beider Arme erforderten. Am 9. Januar führte SpaceX die die bisher ambitioniertesten Armtests, heben ihre Arme fast an die Spitze ihres ~ 140 Meter (~ 460 Fuß) hohen Rückgrats des Startturms, um die Reichweite von zu simulieren vertikal Bewegung erforderlich, um Starship und Super Heavy anzuheben und zu stapeln.

SpaceX hat auch einen temporären Rahmen installiert, der ein Starship- oder Super Heavy-Triebwerk simulieren soll, was zusätzliche Tests ankündigt, die in den kommenden Tagen geplant sind. Diese Vorrichtung erhöhte den Einsatz für den Längsbetätigungsteil der Tests am 9. Januar, da nichts weniger als die präzise und synchronisierte Bewegung der beiden Arme den schweren Stahlrahmen mehrere hundert Fuß über eine Reihe von „Geräten und Strukturen direkt“ hätte stürzen können unter. Glücklicherweise funktionierten die Arme gut und kehrten ohne Probleme in ihre Ruheposition zurück.

Am 11. Januar installierte SpaceX sechs „Wassersäcke“ – drei seitlich – am Rahmen des Raumfahrzeugsimulators. Diese Säcke, die zu riesigen, hochbelastbaren Wasserballons aufsteigen, werden häufig für Belastungstests großer Strukturen und Geräte verwendet, indem Nutzlasten simuliert werden, die möglicherweise zu teuer oder unpraktisch sind, um sie nur für Testzwecke zu verwenden. Mit diesen scheinbar leeren Säcken bewegte SpaceX die Fangarme mit Rekordgeschwindigkeit über die Länge des Startturms auf und ab, wobei es etwa sieben Minuten dauerte, um etwa 120 Meter (~ 400 Fuß) aufzu- und abzusteigen – mit einem schnellen Durchschnitt von 0,6 mph oder 1km/h.

Hier ist ein Video von Giga Texas von dieser Art von Massensimulator! pic.twitter.com/uHfah45WVt – Zack Golden (@CSI_Starbase) 11. Januar 2022

Am 12. Januar füllte SpaceX die Kugeln mit Wasser und produzierte… interessante… Visuals. Abgesehen vom albernen Aussehen könnten die sechs Taschen, die SpaceX verwendet hat, 20-, 35- oder 50-Tonnen-Varianten sein, was bedeutet, dass die sechs 120-300 Tonnen (264.000-660.000 Pfund) wiegen könnten, wenn sie vollständig gefüllt sind. Mit anderen Worten, perfekt, um die Trockenmassen von Starship (ca. 80-120 Tonnen) und Super Heavy (150-200+ Tonnen) zu simulieren.

Der Autor war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. (NASARaumflug – Bocachicagal)

Das ist eine ernste Angelegenheit! (NASARaumflug – Bocachicagal)

SpaceX schien etwa vier der sechs Säcke vollständig zu füllen und die anderen beiden teilweise zu füllen, was dazu führte, dass die gesamte Armstruktur während des Füllvorgangs merklich durchhängte, da das Gewicht des Ballasts das mehrere Zoll dicke Stahlkabel, das es hielt, dehnte . oben. Am späten Nachmittag hoben sich die geladenen Arme etwa 10 bis 20 Meter hoch und drehten sich nach links und rechts, um teilweise den Vorgang des Drehens eines angehobenen Raumfahrzeugs oder eines Superschwergewichts in Position zum Stapeln oder Installieren des Startgestells zu demonstrieren. Sie wurden jedoch nie hoch genug angehoben, um diese Fähigkeit wirklich zu demonstrieren, und wurden kurz darauf auf den Boden gesenkt.

Am 12. Januar um 22:00 Uhr CST scheinen die Wassersäcke nach ihrem ersten Ausflug vollständig geleert worden zu sein. Es ist wahrscheinlich, dass die Lasttests in den nächsten Tagen oder Wochen fortgesetzt werden – SpaceX möchte möglicherweise nur vermeiden, dass die Arme über Nacht vollständig aufgeladen bleiben.

SpaceX testet Waffen, die Raumschiffe mit riesigen Wasserballons greifen