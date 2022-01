Road to Olympics: Shaun White tritt beim Laax Open gegen Halfpipe-Favoriten an

Das Laax Open in der Schweiz, das Finale von drei Halfpipe-Weltcups und drittes von sechs im Slopestyle in dieser Saison, gibt einigen amerikanischen Snowboardern eine elfte Stunde, um sich zu beweisen.

Der Mammoth Grand Prix am vergangenen Wochenende rundete die vierstufige Auswahltour des United States Olympic Snowboard Teams in Halfpipe und Slopestyle / Big Air ab und gab amerikanischen Park- und Pipe-Fahrern ein Testsystem, um sich die Plätze für die Spiele 2022 zu sichern. Seit der Hälfte der 16 Plätze insgesamt wurden nicht beansprucht – drei in der Herren-Halfpipe, zwei in der Damen-Halfpipe und im Damen-Slopestyle / Big Air, und einer im Herren-Slopestyle / Big Air – Athleten, die die Kriterien nicht erfüllten, treten nun um die Diskretion der Trainer. Auswahlen.

dreifacher Olympiasieger Shaun White, der bei Mammoth das Finale erreichte, aber wegen eines Trainingssturzes ausschied, reiste nach Laax und schaffte es am Donnerstag aus dem Qualifying. White muss sich noch für den Kader der Vereinigten Staaten qualifizieren, aber angesichts seines legendären Lebenslaufs und seiner Top-3-Platzierung in den Vereinigten Staaten für die meiste Zeit der Saison hat er eine Chance, die Trainerauswahl zu erhalten. Doch seine Anwesenheit beweist, dass er nichts dem Zufall überlässt – und gleichzeitig bereit ist, bekannte Feinde zu bekämpfen.

White trifft auf die beiden Fahrer, mit denen er sich das Podium bei den Spielen in PyeongChang 2018 teilte: Ayumu Hirano und Australien Scotty James. Hirano hat am vergangenen Wochenende den Mammut-Wettbewerb gewonnen, während James seit den Weltmeisterschaften im letzten Jahr nicht mehr an einem großen Snowboard-Event teilgenommen hat. Dies ist das erste Mal seit den letzten Olympischen Spielen, dass die drei Fahrer im selben Peloton antreten. Die anderen olympischen Favoriten, Yuto Totsuka und Ruka Hirano aus Japan, wird ebenfalls am Finale teilnehmen.

Whites Landsmann und Titelverteidiger in der Halfpipe-Olympiasieger Chloe Kim ist auch in der Stadt und hat in dieser Saison erst seinen zweiten Auftritt. Kim, der die Dew Tour im Dezember gewonnen hat, hat sich mit seinem Teamkollegen bereits für das USA-Team qualifiziert Maddie mastro, die nicht in Laax ist.

Im Slopestyle amtierender Weltmeister Marcus Kleveland aus Norwegen startet zum zweiten Mal in die Saison, und mehrere Männer stehen sich in der Hoffnung auf den letzten Platz im US-Team gegenüber.